Colunga busca otro bocado de tres puntos con los granas

Casualidades del fútbol, Adrián Colunga repetirá en su redebut en el banquillo del Real Murcia. Su estreno, aún como interino, fue ante el Antequera en ... la Copa del Rey. Y su primer partido ya como entrenador confirmado del primer equipo será otra vez ante los blanquiverdes en Liga, a la hora de comer y en El Maulí (14.00 horas, Movistar+). «Agradezco la confianza al presidente y a Pedro Asensio. Vamos a trabajar al 100% cada semana para ayudar a los chavales y al club», afirmó. Buscará dar otro bocado de tres puntos que alargue la buena dinámica. Y no estarán solos en las gradas a pesar de lo inusual del horario.

Los seguidores se enfrentan a unos horarios extremadamente diversos que no siempre responden a criterios climáticos y que a principio de temporada ya provocaron protestas como un cartel de 'No al fútbol entre semana' que se pudo ver en el Enrique Roca durante el Real Murcia-Villarreal B. El debut había sido un lunes a las 21.30 horas, en Marbella, y ante el filial amarillo se cambió el horario inicial, sábado a las 16.30, a viernes también a las 21.30. Ya había sufrido una modificación en la visita al Atlético Madrileño: de las 16.00 a las 12.00 de ese mismo día. Y aún viviría otra rectificación posterior, cuando el duelo ante el Sevilla Atlético pasó de sábado a las 18.30 a viernes a las 21.15 para no coincidir con un concierto de Leiva junto al estadio.

«Igual tienes que desayunar a las 7.30 y comer a las 10.30. No estás acostumbrado, pero es fútbol profesional», explica el asturiano

Los equipos de Primera Federación ya estaban acostumbrados a jugar en diferentes franjas horarias, aunque este año, con la competición también retransmitida por LaLiga+, la dispersión se ha ampliado más. Así, el reciente Teruel-FC Cartagena se jugó a las 14.00. Esta vez le toca al Real Murcia. Un horario extraño según admite el propio Colunga, que ya sabe lo que es competir a esas horas por su etapa como jugador en el Brighton. «Muchos partidos me tocaba jugar a la una o a las dos de la tarde. Modificas un poco los horarios. Igual tienes que desayunar a las 07.30 y comer a las 10.30. No estás acostumbrado, pero esto es el fútbol profesional. Te tienes que adaptar», zanja.

No será a lo único a lo que se tenga que adaptar el asturiano. Reconoció que sigue teniendo la enfermería llena. «Las lesiones existen en el fútbol. Tenemos una cantera fantástica», señaló. Volverá a tener seis bajas: Piñeiro, Zeka, Moyita, Saveljich, Jaso y Alberto González. Los tres últimos, centrales. «Me gusta jugar con tres atrás, pero no importa mucho. Lo importante es que crezcamos como equipo en todas las fases del juego independientemente de los sistemas», explicó en la previa. Al menos, el técnico ha podido convocar a Andrés, sustituido el otro día por precaución. Podría volver a formar con el canterano Héctor, un fijo ya, y Sekou. También ha viajado Sylla, central del Imperial.

El entrenador murcianista sigue teniendo la enfermería llena y ha convocado a Sylla, central que actúa en el Imperial

Juego directo y centros

Respecto al encuentro, Adrián Colunga avanzó que «va a ser un partido complicado porque va a ser un rival muy intenso. Domina el juego directo y ataca muy bien los espacios», destacó. Por ahí también fue la previa de Abel Gómez, en descenso y al límite: «El otro día metimos unos 20 centros. Son muchísimos y no le sacamos rendimiento a eso». De hecho, solo le valió para empatar ante un Sevilla Atlético con 10 en el tramo final. Y es que el Antequera empata demasiado. Solo el Betis Deportivo, colista, gana menos que los de El Maulí. «A todos los equipos les está costando hacer gol, estamos viendo resultados muy cortos. Nuestra labor es que el equipo siga concediendo poco y que a nivel ofensivo sigamos generando», añadió.