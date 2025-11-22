La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Flakus, delantero del Real Murcia, golpea el balón en un entrenamiento. REAL MURCIA

Colunga busca otro bocado de tres puntos con los granas

El técnico afronta en su primer partido tras ser confirmado otra cita con el Antequera en la que se deben adaptar a jugar a las dos de la tarde

David Soria

David Soria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:02

Comenta

Casualidades del fútbol, Adrián Colunga repetirá en su redebut en el banquillo del Real Murcia. Su estreno, aún como interino, fue ante el Antequera en ... la Copa del Rey. Y su primer partido ya como entrenador confirmado del primer equipo será otra vez ante los blanquiverdes en Liga, a la hora de comer y en El Maulí (14.00 horas, Movistar+). «Agradezco la confianza al presidente y a Pedro Asensio. Vamos a trabajar al 100% cada semana para ayudar a los chavales y al club», afirmó. Buscará dar otro bocado de tres puntos que alargue la buena dinámica. Y no estarán solos en las gradas a pesar de lo inusual del horario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  6. 6

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  7. 7 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  8. 8

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Colunga busca otro bocado de tres puntos con los granas

Colunga busca otro bocado de tres puntos con los granas