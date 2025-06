Las claves | El Real Murcia sujeta al Nàstic, pero deja suelto a Pablo Fernández

Solo era el tercer partido del Nàstic con Luis César Sampedro, pero el equipo catalán intentó parecerse más a las ideas de su actual entrenador. ... Fue propositivo desde el comienzo, se atrevió a salir jugando en algún saque de puerta y mostró ganas de meter ritmo y de atacar.

Lo hizo sobre todo por su banda derecha, con Víctor Narro haciendo daño cuando encaraba y con Migue Leal incorporándose por dentro y por fuera para también generar desajustes en el entramado de los granas, más limitados en ese primer tramo a la contención.

3 El Real Murcia marcó en su primer disparo a puerta en la primera parte encontrando un resquicio en un fallo de Pujol, un prometedor central

Enric Pujol fue la gran novedad en el once inicial del Nàstic. El defensa de 19 años solo había jugado unos minutos en el último partido de Liga. Su gran oportunidad llegó en una cita de máxima exigencia. Y el Murcia podía poner a prueba su fiabilidad. Es justo decir que el joven mostró muchas condiciones.

Pero estuvo implicado en el 0-1. El central se lanzó a cortar un pase de Juan Carlos Real a Pedro Benito, pero no alejó la pelota y esa acrobacia le dejó fuera de la acción posterior. El balón le cayó a Flakus, emparejado a Dufur, el otro central, y su taconazo encontró desmarcado al ex del Albacete. Ese mínimo resquicio lo supieron aprovechar los de Fran Fernández, hasta entonces cortos en ataque. Un disparo valió un gol.

3 Los de Fran Fernández supieron defenderse bien y apenas concedieron ocasiones ante jugadores como Roberto Torres y Antoñín

El punto fuerte del conjunto murcianista volvió a estar en el juego sin balón. No afeó su fama bien ganada de mejor defensa de la categoría. Aunque el Nàstic tuviera más manejo de la pelota, no terminaba de concretar sus jugadas con muchos o peligrosos remates. El Murcia también salió ileso del balón parado de Roberto Torres, un veterano que mantiene el buen golpeo y que ayer fue de la partida. El equipo tampoco fue desestabilizado por Antoñín, un delantero fuerte y potente que compromete a los defensas en el cuerpo a cuerpo. Pero enfrente había dos seguros como Saveljich y Alberto. Los de Fran Fernández no perdieron el orden y desde ahí fueron ganando confianza.

4 Los granas se sintieron más cómodos y seguros en el comienzo de la segunda parte y tuvieron opciones para haber hecho el segundo gol

Luis César dejó claro en la previa que era importante que pudieran sentirse más o menos cómodos e incómodos durante los 90 minutos. Y en el inicio de la segunda parte, con ese 0-1, se pudo ver a un Nàstic fuera de sitio ante un Murcia con el control de la situación y con la energía del choque a su favor.

Estaba más seguro en su plan de partido en un encuentro entre dos equipos que buscaron cosas distintas en el juego. En un escenario para el contragolpe, hubo dos buenas opciones para el 0-2: un pase al espacio para Flakus ante el que tuvo que salir el portero Rebollo y una conducción de Loren hasta el área que casi termina en penalti.

5 El Nàstic tuvo en Pablo Fernández al mejor revulsivo, que empató en un fallo defensivo aunque los murcianistas mantuvieron la compostura al final

Todo estaba bien sujeto por el Murcia hasta que entró Pablo Fernández. Llegaba al 'playoff' como el pichichi del equipo más goleador de la categoría, y eso era ya decir bastante. La entrada del delantero, esta vez suplente, fue el mejor revulsivo para los de Tarragona. Dominador del juego aéreo, primero avisó con un buen testarazo que provocó el paradón de Gazzaniga. Pero posteriormente el guardameta ya no tuvo nada que hacer. Pablo recibió la pelota solo en la frontal. Su gran disparo no tuvo la oposición de la defensa, muy hundida dejándole demasiado espacio en el límite del área. Un fallo que fue penalizado. Eso sí, los granas mantuvieron la compostura en un momento que pudo ser de crisis.

Por José Otón «El empate es justo, el partido de vuelta va a ser diferente», dice Fran Fernández

No había caras de plena saistfacción en la expedición del Real Murcia. El empate, sobre todo después de que el Real Murcia se adelantara en el marcador, supo a poco. Eso sí, para algunos, como Fran Fernández, las tablas estaban contempladas debido a las trayectorias de ambos conjuntos: «Sabíamos que íbamos a tener el balón, el Nástic es el mejor local de la categoría, el emate es justo para esta primera parte de las semifinales», afirmó tras el choque el entrenador grana.

Para el preparador almeriense el duelo de vuelta en el Enrique Roca (sábado, 20.00 horas) debe ser otra cosa: «Allí, como un ambiente como el de hoy, el equipo va a dar un pus, seguro, va a ser un partido totalmente diferente», asegura. Además cree que su equipo «ha hecho muchas cosas bien».

Fran Fernández reconoció en la sala de prensa del Nou Estadi que «nos ha costado el inicio, estábamos un poco nerviosos», Además de que «ellos someten mucho a sus rivales en casa, aparte del gol hemos tenido alguna ocasión clara más y hemos defendido porque ellos apenas nos han generado. En la segunda ellos han ido hacia arriba y han empujado y hemos sufrido un poco», reconoció. No obstante el entrenador grana aseguró «que hemos hecho un partido muy inteligente», y que, respecto a las sustituciones, «había gente en el campo, necesitábamos frescura y han sido cambios ofensivos todos».

Fran Fernández quiso terminar la rueda de prensa lanzando un mensaje a los aficionados granas, a los que viajaron a Tarragona y a los que no: «Quiero darle las gracias a las más de mil personas que han llegado desde Murcia. Estoy seguro que el próximo sábado seremos más de treinta mil personas en nuestro estadio que nos van a empujar».

Luis César Sampedro, técnico del Nàstic, aseguró que «el partido ha tenido momentos en los que no sentimos bien y otros no. La eliminatoria sigue al cincuenta por ciento, acabamos quintos y sabemos que tenemos que ganar partidos para ascender. Iremos a Murcia en busca de la victoria», aseguró el preparador gallego del equipo catalán.