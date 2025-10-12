La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Benito se lamenta tras una ocasión abortada en la derrota del Real Murcia en Tarazona. LOF
Las claves | El Murcia cortocircuita en Tarazona

El cuadro grana entra en descenso tras perder ante un modesto rival, que impuso su plan de partido y atenazó a un equipo sin ideas ni intensidad

Antonio Zomeño

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:14

    Joseba Etxeberria repitió dibujo con tres centrales en un once inicial donde Gazzaniga volvió a la portería y Joao Palmberg ocupó el puesto de Juan Carlos Real

Se esperaban pocas modificaciones de inicio respecto al duelo de la pasada semana, y así fue. El técnico vasco quiso dar continuidad a la buena ... imagen mostrada ante el Sevilla Atlético y tan solo introdujo dos cambios de inicio.

