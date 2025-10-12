Las claves | El Murcia cortocircuita en Tarazona

Se esperaban pocas modificaciones de inicio respecto al duelo de la pasada semana, y así fue. El técnico vasco quiso dar continuidad a la buena ... imagen mostrada ante el Sevilla Atlético y tan solo introdujo dos cambios de inicio.

ras dos oportunidades en las que Diego Piñeiro no ha puesto argumentos de peso encima de la mesa, el guardameta ítalo-argentino recuperó la titularidad en la meta grana, donde mostró seguridad en los balones aéreos pero poco pudo hacer en el único disparo del Tarazona entre los tres palos.

Tras su segundo gol salvador de la campaña, Joao Palmberg volvió a disfrutar de la titularidad en detrimento de un Juan Carlos Real que ha comenzado el curso muy lejos de su mejor estado de forma.

2 El equipo local impuso su plan de partido en una primera parte donde el Murcia no pudo circular la bola con ritmo ni darle continuidad al juego

Si el pasado sábado la medular grana dominó el partido en el Enrique Roca, con una sala de mando engrasada, donde la asociación entre Moyita y Real generó las principales ventajas, en el estrecho Municipal de Tarazona se jugó la partida con la baraja de los locales.

El 5-4-1 dibujado por Juanma Barrero anuló el centro del campo de los murcianos, con la luz apagada ante la disciplina táctica de los rojillos, con un doble pivote donde el músculo de Óscar Carrasco e Imanol Alonso se encargó de destruir cada vez que un Murcia plano, sin el desborde necesario para atacar bloques bajos como el del Tarazona, intentaba ganar verticalidad. David Vicente y Cristo Romero apenas pudieron tomar vuelo en unos carriles tapados por la amplitud defensiva de la doble línea que dibujó el técnico local.

3 El Real Murcia vivió sus mejores minutos antes y después del intermedio, cuando el Tarazona bajó el ritmo y Sergio Moyita pudo ordenar al equipo desde atrás

Las estadísticas del partido al descanso, sin un solo córner lanzado y apenas dos disparos lejanos en las botas de Flakus y Mier, ejemplifican el bocadillo de cemento que el Murcia no fue capaz de digerir en el Municipal de Tarazona. Un partido trabado, sin continuidad, donde unos pocos golpeos lejanos desviados y algunos centros laterales fueron las únicas armas de un Real Murcia que despertó del espejismo vivido ante el Sevilla Atlético, y repitió la imagen impotente y alicaída del duelo en Algeciras.

4 La expulsión de Sekou por doble tarjeta amarilla a la hora de partido fue la sentencia para un Murcia sin la intensidad que demandaba el choque

Las amonestaciones vistas por Cristo Romero, Andrés López y Sekou en la primera mitad, todas ellas por llegar tarde a la disputa de balones divididos, ejemplificaron los problemas que el cuadro grana encontró para atacar el bloque bajo del Tarazona, que salía con verticalidad cuando recuperaba la bola. En el minuto 58, Sekou vio la segunda cartulina amarilla al intentar pasar la escoba tras una pérdida de Moyita en salida de balón.

Ante los problemas de Antonio David para recuperar un estado de forma óptimo, el pivote maliense ha tomado ese rol de ancla que tanto necesita el modelo de Joseba Etxeberria para encontrar equilibrio y dar libertad a los volantes, pero el jugador de 21 años se vio superado en tierras aragonesas, donde su evidente potencial, con un físico portentoso, está quedando empañado por errores pueriles que tuvieron un desenlace fatal en Tarazona.

Tras la expulsión, Etxeberria introdujo a Juan Carlos Real y Pedro Benito por Ekain y David Flakus, desaparecidos en combate, y reordenó al equipo con Moyita como pivote en un 5-3-1 forzoso que se descosió al intentar buscar el gol pese a jugar con diez.

5 El gol de la derrota fue en esencia un calco del error que el Sevilla Atlético ya castigó la pasada semana en la zaga del Murcia, sin armas para lograr empatar

Siete minutos después de la expulsión, llegó el gol de los rojillos en el primer remate a puerta del equipo con menos gol de toda la Primera Federación. Con solo tres tantos anotados llegaba un Tarazona que encontró espacios en el carril de Cristo Romero, fuera de sitio tras poner un centro desde línea de fondo rival. Agüero atacó el espacio entre Alberto González y Andrés López, en tierra de nadie, y puso un balón al corazón del área que Javi Castroverde tuvo tiempo de parar delante de Jorge Mier antes de fusilar a un Gianfranco Gazzaniga vendido.

Tras el gol, el Real Murcia todavía disfrutó de un par de buenas ocasiones, con un disparo lejano de Real que se topó con la madera y un zurdazo del debutante Kayode, que entró por un Cristo Romero aparentemente lesionado. El marcador no se movió, y el Murcia vuelve a tocar fondo en una situación crítica.