Cinco retoques que mejoran al Murcia Equipo titular del Murcia que saltó el pasado domingo al césped de El Prado y que obtuvo la primera victoria grana del año. / manu reino La vuelta de Josema, la defensa de tres centrales, la aparición de los más veteranos y la aportación del banquillo, claves en la primera victoria del curso JOSÉ OTÓN Martes, 24 septiembre 2019, 02:57

El Real Murcia tiró de casta y oficio para agarrar en Talavera de la Reina la primera victoria de la temporada, aunque la clave también radicó en otros aspectos que al final fueron determinantes en la primera victoria grana del curso 2019-20. Un triunfo que cambia la perspectiva del inicio de campaña grana, en el que a pesar de las fases de buen juego, la falta de contundencia había metido al equipo de Adrián Hernández en el fondo de la tabla.

El equipo grana fue más fiable y menos ingenuo que en los cuatro duelos anteriores; tiró de casta, raza y oficio para encontrar la senda del triunfo

En El Prado, el Murcia tuvo más aspecto de equipo de Segunda B y no tanto de Tercera. Fue un duelo en el que el técnico de Churra volvió a sacudir su once inicial consiguiendo unos resultados que no habían llegado en los cuatro partidos anteriores. Esta vez sus futbolistas respondieron ante la adversidad y el movimiento de piezas, el cambio de sistema, la aportación de los veteranos y la implicación de los suplentes fueron claves.

Por primera vez en el curso, Adrián Hernández jugó de inicio con dos delanteros natos, lo que causó más problemas a la zaga rival

La recuperación de la perla de la cantera del Murcia

1 La posición de Josema fue clave en El Prado. El extremo de Mula no había aparecido esta temporada después de ser la revelación del Murcia en el pasado ejercicio, en el que disputó 30 partidos y anotó un gol. En esta campaña jugó 58 minutos frente al Algeciras, su primera y única titularidad hasta el pasado domingo, y posteriormente otros 19 ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Después desapareció para el partido ante el San Fernando. Adrián no estaba contento con su rendimiento. Su aportación en las jugadas de ataque era escasa. Por eso, frente al Talavera, el técnico grana lo situó más hacia el interior, haciendo las veces de mediapunta por detrás de Curto y Toril. Estuvo más en contacto con el balón. Cerca del ecuador de la primera mitad agarró un balón perdido en el área rival y mandó el balón a la escuadra rival. Josema explicó por qué su juego era gris: «Físicamente no estaba como el año pasado, estoy encontrándome poco a poco, como todos».

Más poderío y solidez en el centro de la línea defensiva

2 Jugar con tres centrales fue beneficioso para el Real Murcia. Adrián Hernández había apostado por diferentes parejas en las cuatro primeras jornadas, pero ninguna le permitió dejar la portería a cero o encajar menos goles que su rival. En Cádiz, Córdoba y frente al Algeciras la pareja de zagueros fue Edu Luna-Julio Algar, mientras que frente al San Fernando apostó por Antonio López y el hijo del director deportivo. Ninguna fue infalible.

Falta por saber si el técnico grana repetirá esquema en los partidos de casa, cuando esté obligado a tomar la iniciativa en el juego

El Murcia había sido frágil atrás, multiplicado por la baja intensidad defensiva de Álvaro Rodríguez y Kevin e Iván Pérez, los laterales. Hasta que en El Prado el técnico murciano alineó a tres centrales, con Antonio López, Armando y Juanra, que hicieron un partido muy serio. Sobre todo en la segunda mitad, cuando el Talavera chocó contra un frontón y fue incapaz de hacer una sola ocasión clara de peligro. Incluso Luna, que entró por el lesionado Juanra, se adaptó al nuevo sistema que también dio más libertad a los laterales. No obstante, en los primeros veinticinco minutos de juego la defensa grana estuvo desubicada y quedó en evidencia. Falta por saber si Adrián Hernández volverá a repetir el sistema cuando juegue de local en la Nueva Condomina y ante rivales como el Villarrobledo, que presumiblemente se van a encerrar atrás y obligarán a los granas a tener el balón.

Recursos y veteranía para los momentos más difíciles

3 Tras unos partidos en los que varios de los pesos más pesados del vestuario habían estado ausentes o poco participativos en el juego, el Murcia encontró ante el Talavera la fórmula perfecta entre juventud y veteranía. De primeras, y a pesar de la lesión de Chumbi, que obligó a Adrián Hernández a contar de inicio con Toril, en el once grana estuvieron juntos Antonio López (76 partidos en Segunda B), Armando (214), Juanra (77), Iván Pérez (84), Manolo (175) y Víctor Curto (cerca de 300). Además, en detrimento de otros futbolistas de la plantilla casi novatos en la Segunda B, el entrenador grana también apostó por Juanma Bravo, que a sus 21 años ya suma 53 comparecencias en la categoría, y el propio Josema, que la pasada campaña disputó 30. «Hemos sabido leer lo que tocaba hacer. De la experiencia y de los errores se aprende. En otros partidos, como en Cádiz que íbamos por delante, tendríamos que haber matado el encuentro. En Talavera estábamos muy concienciados y concentrados durante los noventa y cinco minutos del partido y hemos tenido recompensa», dijo Curto.

Los jugadores de refresco ayudaron a lograr la victoria

4 Los cambios realizados durante el choque mejoraron el rendimiento. El primero, el de Juanra por lesión, fue obligado. Su puesto lo ocupó Edu Luna, que tras ser titular en los tres primeros partidos había perdido la titularidad ante el San Fernando. El defensa murciano cumplió y, gracias a jugar con otros dos centrales, se atrevió a subir con el balón en los pies y a generar alguna situación de peligro. También se lesionó en un dedo tras caer mal en el tramo final del choque, aunque aguantó estoicamente y ayudó a sus compañeros a achicar balones y mantener segura su portería. Peque, al que solo le faltó definir las situaciones de peligro de las que dispuso, relevó a un Víctor Curto muy cansado, mientras que Marcos Legaz, que sustituyó a Toril, ejerció como delantero centro y además se asoció en la parte de arriba con sus compañeros.

Más espacios y oportunidades con dos goleadores en liza

5 El Real Murcia jugó, por primera vez este año, con dos delanteros natos en el once titular. Con Curto y Toril sobre el césped, el equipo grana tuvo más ocupados a los centrales rivales y mientras que uno de ellos peleó por los balones divididos y las pelotas en largo, su compañero pudo buscar espacio y esperar rechaces para buscar la meta rival. En los cuatro partidos anteriores la referencia ofensiva siempre fue Chumbi, que se encontró más solo y desasistido hasta que su entrenador dio entrada al propio Toril y a Melgar. De los cuatro delanteros granas, tres han marcado ya (Chumbi, Curto y Melgar) y solo falta Toril por estrenarse.