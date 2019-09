Cinco motivos que explican el descalabro del Real Murcia Adrián Hernández y Julio Algar charlan sobre el césped de la Nueva Condomina. / nacho garcía / agm La inexperiencia, el papel secundario de los pesos pesados y los fallos atrás, entre las claves de un arranque nefasto JOSÉ OTÓN Martes, 17 septiembre 2019, 03:00

Todos los aficionados granas sabían que el Real Murcia contaría este año con un presupuesto modesto y que necesitaría tiempo para arrancar. Pero nadie esperaba que tras cuatro jornadas solo sumara un punto de doce posibles y fuera el colista en solitario del grupo IV. Con unos 700.000 euros de presupuesto para hacer la plantilla, que lo sitúa en mitad de la tabla en potencial económico, no tiene justificación su descalabro. O Adrián Hernández no ha dado con la tecla o la plantilla no está a la altura del presupuesto y las expectativas.

La inexperiencia es uno de los males del plantel. El técnico grana lo ha dejado claro al asegurar que sus jugadores deben aprender a «interpretar los partidos», que hay futbolistas que «nunca se han visto en esta situación» y que parte del problema llega por la falta de experiencia y contundencia «en las áreas». También afirma que la mayoría de jugadores que han llegado al Murcia «vienen con dinámicas negativas», y no se esconde para asegurar que su equipo es «demasiado inexperto». La apuesta masiva por futbolistas con escaso bagaje en Segunda B se ha dejado notar en momentos claves de los partidos en Cádiz, Córdoba y la Nueva Condomina, con regalos para los rivales, que han tirado de oficio y picardía para robarle los puntos a los granas.

Las causas de un inicio desastroso 1 La inexperiencia de gran parte de la plantilla se ha dejado notar en los momentos claves. 2 Adrián no tiene once. Prefiere apostar por canteranos antes que por veteranos aburguesados. 3 Inseguridad en la portería y en defensa. Seis goles recibidos en solo cuatro partidos. 4 Ausencia de un organizador en el centro del campo capaz de ordenar y dar profundidad al fútbol ofensivo grana. 5 Delanteros desasistidos, que apenas tienen ocasiones.

Una revolución constante

En el Murcia no hay un once definido. El técnico grana tiró de instinto y apostó por futbolistas con energía y hambre después del partido frente al Algeciras. Relegó a un segundo plano a pesos pesados, en beneficio de algunos canteranos, lo que ha removido la plantilla internamente. En cuatro jornadas ya ha utilizado 22 futbolistas, entre los del primer equipo y el filial y solo cuatro (Álvaro Rodríguez, Julio Algar, Juanma y Chumbi) han sido titulares en todos los partidos, lo que evidencia que el equipo no es una máquina engrasada y que la conexión entre los futbolistas es baja.

Adrián Hernández ha dado un puñetazo en la mesa y ha prescindido de Curto y Armando, dos de los futbolistas más caros del plantel. Y también de Josema, la perla grana. Incluso Alberto Rodríguez, Toril y Escudero están en un segundo plano.

«Muchos de nuestros jugadores no se han visto nunca en esta situación, son inexpertos», dice Adrián

Para colmo, el Murcia ha demostrado su debilidad atrás (ha encajado 6 goles en 4 partidos), los dos porteros han estado mal cuando han jugado, mientras que en el centro del campo tampoco Adrián cuenta con un organizador con visión de juego. Un problema que le obliga a jugar con tres centrocampistas poco creativos (Manolo, Juanma y Juanra) y que le impide llegar arriba. El rendimiento de los laterales es bajo y también de los extremos, que no sirven buenos balones a los delanteros.