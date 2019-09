Chumbi, Juanra y Kevin, bajas contra el Villarrobledo Entrenamiento del Murcia en Cobatillas, esta semana. / G. CARRIÓN / AGM Adrián Hernández lamenta estas tres ausencias, pero cree que podrá contar mañana con Juanma, Josema, Curto y Melgar, que arrastraban molestias SERGIO CONESA MURCIA Sábado, 28 septiembre 2019, 02:34

La semana de entrenamientos para el Real Murcia ha sido diferente a lo que estaba acostumbrado Adrián Hernández desde que arrancó la Liga. La victoria del domingo pasado frente al Talavera ha dado un respiro a un equipo que con el paso de las primeras jornadas sentía una presión importante, acuciado por la necesidad de sumar su primer triunfo. Superado este objetivo, al equipo grana le queda hacerse fuerte ante su afición.

El entrenador murcianista es consciente de que su equipo necesita que los partidos en la Nueva Condomina se conviertan en una pesadilla para los rivales. Sin embargo, de momento, un empate contra el Algeciras y una derrota contra el San Fernando demuestran que todavía queda camino por recorrer para conseguir esa fiabilidad que el conjunto pimentonero necesita en casa.

Con un ojo en la enfermería

El técnico murciano ha tenido durante toda la semana un ojo puesto en la enfermería y en el parte médico, ya que había hasta siete jugadores tocados. De hecho, tras el penúltimo entrenamiento de la semana, Adrián Hernández reconoció ayer que Chumbi, Juanra y Kevin no van a poder jugar frente al Villarrobledo.

El delantero ya fue baja en la jornada anterior contra el Talavera, aunque llegó a aparecer en el once inicial que facilitó el Real Murcia, pero durante el calentamiento no tuvo buenas sensaciones y dejó su sitio en el once a Alberto Toril. La presencia del atacante en el próximo partido contra el UCAM dependerá de la evolución de sus molestias en los isquiotibiales.

Juanra sí saltó al césped de El Prado de inicio, pero se tuvo que retirar en la primera parte por una microrrotura en el bíceps femoral que le hace ser duda también contra los universitarios. Kevin también arrastra problemas musculares que le han apartado de los terrenos de juego las dos últimas semanas y no forzará para asegurarse estar en La Condomina. La noticia positiva para el técnico grana es que Juanma, Josema, Curto y Melgar, que han arrastrado problemas durante la semana, han evolucionado de manera adecuada y podrán participar en el choque si el técnico lo considera oportuno.

El entrenador del Real Murcia explicó en la rueda de prensa que dio ayer, previa al partido de mañana, que el triunfo había venido bien al equipo, pero no quiere que nadie se relaje: «La victoria siempre hace más fácil la semana porque refuerza el trabajo que se está haciendo, pero sigo en las mismas porque los porcentajes de victorias, empates y derrotas todavía no son los que queremos. Hay que seguir mejorando día a día y trabajar el triple».

Adrián confía en el potencial de sus jugadores, por ello cree que «el objetivo es darles las herramientas necesarias para que sean ellos mismos. Después podemos entrar en detalles más concretos, pero necesitamos que sean ellos mismos. Todos son buenos futbolistas que pueden aportar y cuando salen al césped tienen que demostrar sus cualidades».