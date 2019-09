Víctor Curto: «Chumbi y yo somos compatibles»

Víctor Curto (Tarragona, 1982) está viviendo uno de los años más importante de su larga carrera. De hecho, y en función de cómo le vayan las cosas, puede ser el último. Pero no por eso va a ser un camino de rosas para el artillero catalán, que arrancó la pretemporada sin poder jugar los partidos amistosos al estar inmerso en una renegociación a la baja de su contrato. Tras llegar a un acuerdo con el club, Adrián Hernández decidió prescindir de él después de las dos primeras jornadas, en las que jugó solo 25 minutos. Hasta el pasado domingo, cuando Curto, que se estrenó como titular, provocó un penalti que posteriormente él mismo anotó.

El pulso con la directiva el pasado verano le pasó factura: «Eso ya es pasado, he trabajado para cambiar las cosas; no se me puede reprochar nada»

«Me sentí muy bien. Tuvimos un inicio en el que no estuvimos muy acertados y nos costó entrar en el partido, pero en el cómputo general fue bueno para todos los que participamos. Las sensaciones fueron buenas», dice. Su estreno no pudo llegar en mejor momento. El Real Murcia sumaba un punto de doce posibles y la afición grana ya andaba buscando culpables: «Era algo que necesitábamos todos, ganar se estaba convirtiendo en algo vital. Fue un subidón de confianza para poder trabajar y afrontar la semana con más alegría y con mayor vitalidad. En lo personal, yo siempre quiero jugar y si puedo ayudar con un gol para ganar, más satisfecho estoy».

El delantero grana no quiere mirar atrás y aprovechar su gol del domingo para atacar a Adrián Hernández, que no lo convocó las dos semanas antes de contar con él para Talavera: «Cada uno tiene sus razones. Yo estaba trabajando bien. Esta semana le tocó a otros compañeros quedarse fuera. Son decisiones que yo no puedo controlar, no soy yo el que las toma. No me quedaba más remedio que seguir trabajando fuerte para cambiar la idea del entrenador, para entrar cuando me tocara. Si no te has abandonado, como es mi caso, lo normal es que salga bien. Si bajas los brazos lo más normal es que no estés a la altura».

«Casi siempre jugué en un sistema con dos puntas, en los que yo era el segundo delantero o el mediapunta»

El pulso con el club, en el que la entidad grana le obligaba a rebajar sus emolumentos para volver a vestir la camiseta grana, le pasó factura. El acuerdo llegó justo antes del inicio liguero: «Eso es pasado para mí, no sé si habrá podido afectar o no, pero llegamos a un acuerdo y se transmitió desde la entidad que era uno más en la plantilla. Son cosas que no controlo. He hecho mi trabajo desde el principio, desde el primer día he trabajado al máximo. No se me puede reprochar nada, he apoyado al equipo en todo momento. Alguien se tiene que quedar fuera de la lista, me tocó a mí y lo acepté. Trabajé al máximo para poder cambiar la situación».

«Haber vivido muchas situaciones te hace que aprendas y detectar los problemas de antemano»

El artillero grana reconoce que no pidió explicaciones a su entrenador por no entrar en las convocatorias: «Llevo mucho tiempo en esto. Cuando juegas muchos partidos tampoco le pides explicaciones de porqué estás jugando. Soy de los que piensa que hay que trabajar al máximo y exprimirte para cambiar la idea del entrenador. Decidí no bajar los brazos y tener una actitud positiva para demostrar que estaba preparado para jugar el domingo. No estoy en su cabeza, pero no he tenido ningún problema con él. Como cada entrenador, tiene sus armas que le han funcionado y que las pone en práctica al llegar a un vestuario nuevo. Tiene cosas diferentes que son válidas y pueden funcionar».

«Tiene cosas diferentes que funcionaron en otros equipos y que podrían funcionar en el Murcia»

Curto no tiene ningún problema en jugar al lado de Chumbi, la otra gran referencia ofensiva de este Murcia. Ya lo hizo junto a Sergi Guardiola y un año después junto a Pedro Martín, obteniendo siempre buenos resultados: «Claro que puedo jugar con él, porqué no. He jugado casi siempre en un sistema de dos puntas en el que uno era más referencia. El año pasado jugué más como punta fijo, pero casi siempre he sido mediapunta o segundo punta. Chumbi y yo somos compatibles porque somos diferentes».

Más tablas, más práctica

El delantero grana, a sus 36 años de edad, reivindica el papel de los futbolistas veteranos, con tablas en Segunda B: «A veces son pequeños detalles los que te hacen ganar o perder los tres puntos. Pasó en Cádiz, cuando perdimos un partido que teníamos ganado. Muchas veces no tiene que ser necesario que todo el mundo tenga mucha experiencia, se le pueden escapar partidos a equipos muy veteranos. Pero el haber vivido muchas situaciones te hace que acabes aprendiendo, y también te sirve para detectar antes el problema que pueda tener el equipo. Saber parar el partido a veces es clave. En Talavera tuvimos malos momentos en la primera parte y supimos parar el partido cuando más estaban empujándonos».

«Lo necesitábamos todos, se estaba convirtiendo en algo vital; es un subidón de confianza para afrontar la semana con más alegría»

Curto confiesa que el primer mes de Liga ha sido duro para el vestuario grana: «Somos personas y tenemos sentimientos; lo que le gusta al futbolista es ganar y verte en una posición en la tabla en la que puedas estar tranquilo. Espero que sea un año bueno para el Real Murcia».