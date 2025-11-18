Cerca de 4.000 abonados todavía no se han enganchado al Real Murcia

Es una historia que se ha repetido en los últimos años. En verano la afición grana se ilusiona con el nuevo proyecto y los ... fichajes, pero conforme van pasando las jornadas la grada se va enfriando y el número de asistentes a los partidos del Real Murcia en el Enrique Roca va decreciendo cada quince días.

Es justo lo que está sucediendo este ejercicio en el que, otra vez, el partido con más afluencia hasta la jornada 11 fue el primero, el Real Murcia-Torremolinos de septiembre que congregó a 15.311 espectadores pese a que en la jornada inaugural los granas habían perdido en Marbella.

Eso sí, el empate de la jornada 3 ante el Atlético B en Madrid una semana después hizo que para la jornada 4 el número de fieles al duelo frente al Villarreal B fuera de 14.234, menor al del estreno en casa. En las siguientes semanas se confirmaron los peores presagios: el Real Murcia no carburaba como la grada esperaba y para la visita del filial del Sevilla solo 13.701 granas se implicaron.

El agónico duelo entre el Murcia y el Ibiza elevó en poco más de 400 personas la afluencia de quince días antes (14.115 espectadores), mientras que para la jornada 10 y pese al cambio en el banquillo y el pase a segunda ronda en la Copa, la afluencia en la visita del Nàstic bajó hasta los 12.358 espectadores, la más baja del curso. Eso sí, el 3-2 logrado ante el equipo catalán elevó la ilusión y el pasado domingo se congregaron 13.897 espectadores en el choque ante el Teruel, cifra ligeramente inferior a la media del curso (13.936) generada por un total acumulado de 83.616 asistentes. Un número alto para la categoría, pero bajo para un club centenario con 18.000 abonados.

Eso sí, el pasado domingo el Enrique Roca fue el tercero del fútbol español en afluencia debido a que no hubo jornada en Primera División. Por delante de la casa grana solo estuvieron el Molinón, con 21.802 espectadores para presenciar el Sporting de Gijon-Eibar (1-1), y el Nuevo Arcángel, con 17.123 asistentes para el choque entre el Córdoba y el Deportivo de La Coruña que acabó 1-3.