La grada del Enrique Roca, en el duelo ante el Teruel. A. Molina / AGM

Cerca de 4.000 abonados todavía no se han enganchado al Real Murcia

La asistencia al Enrique Roca ha ido de más a menos desde el inicio del curso; a pesar de contar con 18.000 socios, solo acuden una media de 13.936 por partido

José Otón

José Otón

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

Es una historia que se ha repetido en los últimos años. En verano la afición grana se ilusiona con el nuevo proyecto y los ... fichajes, pero conforme van pasando las jornadas la grada se va enfriando y el número de asistentes a los partidos del Real Murcia en el Enrique Roca va decreciendo cada quince días.

