Héctor Pérez golpea el balón durante el Real Murcia-Antequera de Copa del Rey. JAVIER CARRIÓN / AGM
Fútbol

La cantera del Real Murcia, en plena ebullición para recuperar la grandeza perdida

Los numerosos debuts en el primer equipo y los buenos resultados de los principales conjuntos de las bases esta temporada invitan al optimismo

David Soria

David Soria

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:23

Amanece una nueva semana después de otra jornada de fútbol. Se suceden los equipos y los entrenamientos. Por la mañana y por la tarde. ... El Campus de Espinardo bulle como las bases del Real Murcia. El Imperial lucha por el liderato en Tercera Federación. El Juvenil A y el Juvenil Promises aspiran a meterse en la Copa del Rey en División de Honor. Todos están ganando y repitiendo. Mientras, los debuts en el primer equipo se suceden. La cantera grana busca recuperar la grandeza perdida.

