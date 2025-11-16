La cantera del Real Murcia, en plena ebullición para recuperar la grandeza perdida

Amanece una nueva semana después de otra jornada de fútbol. Se suceden los equipos y los entrenamientos. Por la mañana y por la tarde. ... El Campus de Espinardo bulle como las bases del Real Murcia. El Imperial lucha por el liderato en Tercera Federación. El Juvenil A y el Juvenil Promises aspiran a meterse en la Copa del Rey en División de Honor. Todos están ganando y repitiendo. Mientras, los debuts en el primer equipo se suceden. La cantera grana busca recuperar la grandeza perdida.

Nada lo resume mejor que Izan Segura. Se estrenó con el primer equipo el sábado de la semana pasada y el domingo hizo un gol y dio una asistencia para ganar el derbi entre el Imperial y el FC Cartagena B. Es el último de una lista de debutantes que se ha ido alargando con el paso de las semanas con Mathieu Seyram, Aitor Sarabia, Kayode Adebayo y Rubén Vila. Y el central Héctor Pérez, que ya jugó con el primer equipo la temporada pasada, lleva cuatro partidos seguidos siendo titular.

Principales equipos Real Murcia Héctor, Seyram, Sarabia, Kayode, Rubén Vila e Izan Segura ya han jugado con el primer equipo este curso.

Imperial Disputó la final del 'playoff' a Segunda RFEF hace dos campañas y actualmente es líder en Tercera RFEF.

Juvenil A La temporada pasada regresó a una Copa del Rey dos décadas después y en esta aspira a repetir.

Juvenil Promises Tras lograr la permanencia en su debut en División de Honor, es otro candidato a jugar el torneo del KO.

Pero no solo el Imperial sonríe. El Juvenil A y el Juvenil Promises aspiran a meterse en la próxima edición del torneo del KO con nombres como el mismo Sarabia u otros como Álvaro Aquino o Pablo Reyes, que también jugaron en pretemporada con el primer equipo. Y las convocatorias se han ido completando con más nombres como el portero Saba, Manu Lara, Alonso Yoldi o Jorge Sánchez.

Todo esto lleva a Pedro Asensio. En 2023 se convirtió en el nuevo director de la cantera y cuenta con el máximo apoyo del presidente, un Felipe Moreno que esta semana le renovó hasta 2031. «Me veo con un respaldo importante. Lo noto en el día a día. Cuando apuestas por una renovación a tan largo plazo es porque vas a dar confianza a esa persona para que encabece tu proyecto. El desarrollo de la cantera es muy importante. El responsable también puede tener esa conexión con el primer equipo para que no se fiche un jugador porque en el filial ya hay uno», admite Asensio a LA VERDAD.

También observa a las bases con interés Quique Baeza, coautor del libro dedicado a los 100 años del Imperial. «Tiene mucho mérito tener dos equipos en División de Honor compitiendo y no estando abajo. Históricamente es lo normal. Necesitamos que los equipos de superliga mejoren lo del año pasado, pero en el fútbol formativo lo más importante es que los jugadores vayan entrando en la dinámica del primer equipo. Están debutando y el reto es que se consoliden. Vemos algunos frutos», señala.

Los resultados hablan de lo que pasa en el fin de semana. Pero lo más importante ocurre de lunes a viernes. Asensio lo explica: «El Imperial entrena por la mañana y este año hemos conseguido que los dos equipos juveniles de División de Honor también lo hagan. Más el Real Murcia C, un proyecto internacional. Si estuvieran entrenando por la tarde y el primer equipo usara a varios jugadores, no podrías tirar de más futbolistas porque tienen escolaridad. Esa gestión nos está yendo muy bien».

Una realidad profesional

Igualmente cuentan con otros campos municipales como el José Barnes para el femenino, líder en su categoría, Corvera, El Puntal o La Alberca. También está el proyecto de fútbol inclusivo para personas con discapacidad intelectual. «Tenemos una residencia universitaria para los jugadores del programa internacional y los de élite como Luizinho o Seyram. El resto están en viviendas compartidas con un adulto. Y hemos hecho un comedor en el estadio. Intentamos ir a una realidad lo más profesional posible», añade Asensio. Además, la renovación de Manu Lara es la primera de varias. Pero la clave es que el primer equipo esté en fútbol profesional y que sea realidad la ciudad deportiva para reducir la fuga de talentos. La cantera grana quiere recuperar la grandeza.

Un equipo en buena dinámica busca la tercera victoria seguida ante el sorprendente Teruel

El Real Murcia ya no es colista. Tampoco está en descenso. Pero apenas ha dado los primeros pasos para ser el equipo que debe. Uno que, al menos, luche por estar en posiciones de 'playoff' como está el CD Teruel, una de las revelaciones y visitante esta mañana en el Enrique Roca (12.00 horas, Movistar+). Para eso los de Adrián Colunga deben seguir ganando y, tras dos victorias seguidas, buscarán una más que confirme la buena dinámica y que les acerque a los primeros cinco clasificados.

Por ahora el Real Murcia está encontrando la pegada, incluso a veces antes que el juego. David Flakus ha metido tres goles en los dos últimos partidos y Pedro Benito también viene de estrenar su cuenta realizadora este curso. Ante el Nàstic entró por la baja de Palmberg, al que se le espera de vuelta. Ahora pueden coincidir y habrá que ver si el brasileño juega en la medular o más arriba. Piñeiro, Saveljich, Jaso, Moyita y Zeka seguirían siendo las bajas.

Un Teruel competitivo

Enfrente estará un Vicente Parras que conoce a la perfección a los granas. Se ha enfrentado a ellos en cinco ocasiones en tres cursos con el Alcoyano. Aún no ha podido ganar. Eso sí, viene con un Teruel sin miedo. En su última salida venció en el campo del Ibiza y apunta: «Para nosotros se trata de seguir en nuestra línea, siendo muy competitivos».