Parralo, a la izquierda, durante su etapa en Santander. DANIEL PEDRIZA

Cambio de técnico en el Nàstic antes de visitar el Enrique Roca

El conjunto catalán, que es sexto a dos puntos del 'playoff', ha sustituido a Luis César Sampedro por Cristóbal Parralo

José Otón

José Otón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:58

Finalmente el elegido no fue el exgrana Fran Fernández, entrenador que estaba en la terna de posibles sustitutos de Luis César Sampedro en el banquillo del Nàstic de Tarragona, equipo que visita el próximo sábado (21.00 horas) el Enrique Roca y que es sexto a dos puntos del 'playoff'. El que finalmente dirigirá al cuadro catalán será Cristóbal Parralo, el cordobés de 58 años de edad que durante las cinco últimas campañas dirigió al Racing de Ferrol, equipo al que tras dos cursos en Primera Federación logró ascender a Segunda. El técnico andaluz cuenta además con experiencia en otros banquillos de Segunda como el del Girona, Alcorcón y Racing de Santander, además de los 13 partidos que comandó al Deportivo de la Coruña en Primera. No obstante, Parralo no podrá sentarse en el banquillo del Enrique Roca, ya que arrastra una sanción de los últimos partidos con el Racing de Ferrol y en Murcia lo reemplazará su segundo Javier Manjarín.

Cabe recordar que no será la primera vez que el equipo grana se mide a un equipo que acaba de cambiar de técnico puesto que ya sucedió hace dos semanas, cuando el Eldense reemplazó a Cabello por Claudio barragán antes de la visita grana (1-1) al Pepico Amat de Elda.

