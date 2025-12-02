Una caliente junta de accionistas del Real Murcia y el duelo de Copa del Rey ante el Cádiz en medio de una espera eterna

No va a ser una semana tranquila en el Enrique Roca ni para el Real Murcia. De hecho, ni la directiva del club grana, ni ... el entrenador ni los jugadores deben ponerse a pensar en el bonito enfrentamiento del próximo lunes porque antes tienen un doble aperitivo deportivo e institucional bastante saciante antes de que llegue el plato gordo.

El primero no se va a hacer esperar y es hoy mismo. A partir de las 18.00 horas tiene lugar en el feudo murcianista la Junta General Extraordinaria del Real Murcia que tiene un claro, pero ausente, protagonista: Mauricio García de la Vega. Después de que el Tribunal Supremo le diera la razón al empresario mexicano y anulara la ampliación de capital 2018, este ha regresado a la actualidad del club grana. De la Vega, que no asistirá a la cita de hoy, confirmó en los últimos días que impugnará dicha junta «al no convocarse correctamente».

«Todo lo que van a hacer va a ser como una charla de amigos, van a decir que ya se aprobó el Plan de Reestructuración y después llegarán las impugnaciones», aseguró el mexicano, que ya dejó claro en forma de amenaza que quiere un cargo de responsabilidad en el consejo de administración de la entidad centenaria. Se le acumula el trabajo a Felipe Moreno.

Un equipo de Segunda

Solo 24 horas después de la junta, el Real Murcia volverá a jugar, esta vez en el verde y un partido muy ilusionante. Los de Adrián Colunga reciben en segunda ronda de la Copa del Rey al Cádiz, equipo de Segunda División que aterriza en el Enrique Roca tras vencer en Córdoba pero con numerosas bajas importantes y con más dudas que certezas.

El duelo aparece en una semana donde todas las miradas están puestas en el derbi, pero cabe destacar que si los granas superan al cuadro amarillo recibirán en la siguiente ronda a un conjunto de Primera entre los que podrían estar el Real Madrid o el Barcelona.