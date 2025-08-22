Cadorini y Seyram, dos talentos sin techo que opositan a ser el '9' del Real Murcia

La pretemporada del Real Murcia está ofreciendo confirmaciones y revelaciones. Mientras que Joseba Etxeberria sigue poniendo a punto el equipo de cara al debut liguero ... el próximo 1 de septiembre ante el Marbella, el entrenador no está teniendo problemas a la hora de confiar en dos piezas para que ocupen la posición de '9' y que sean las máximas referencias en un equipo con voluntad protagonista y ofensiva. Es el conocido Matheus Cadorini y el sorprendente Mathieu Seyram, dos talentos jóvenes que se han ido alternando en la punta del ataque y a los que todavía no se les ve techo.

Durante el presente verano, han sido varias las opciones que han ido apareciendo como posibles refuerzos para la delantera grana. Desde la vuelta de David Flakus, pichichi del equipo en solo media temporada y por ahora aún en el Castellón después de finalizar su cesión, hasta nombres mucho más mediáticos como los hipotéticos fichajes de Mario Balotelli o Radamel Falcao, figuras de alcance mundial que fueron ofrecidas a Felipe Moreno por distintos representantes. Ambas posibilidades puestas encima de la mesa del presidente murcianista se quedaron sin ir más lejos. Pero la pretemporada en el apartado deportivo ha seguido con bastante normalidad y sin alterar la preparación. De hecho, tanto Etxeberria como los aficionados han encontrado en otros jugadores que ya estaban en el plantel más motivos para poder ilusionarse.

Los delanteros Matheus Cadorini Suma dos goles en pretemporada y le anularon otro. Solo Pedro Benito lleva más (tres). Ya mostró su eficacia el curso pasado.

Mathieu Seyram El de Ghana llegó al Juvenil Promises, ha promocionado al Imperial y ha sido titular con Etxeberria.

Olfato intacto

El brasileño Cadorini, en su segunda campaña en la entidad, sigue manteniendo su idilio con el gol. Es un delantero de área que no necesita mucho para marcar. Así lo demostró la temporada pasada, logrando tres goles aunque solo fue una vez titular y su rol se limitó generalmente a ser un revulsivo en los finales de partido. A pesar de todo, rentabilizó muy bien los minutos y supo sacar oro con goles desde el suelo, como ante el Atlético de Madrid B, o aprovechando disparos de compañeros como si fueran la mejor asistencia posible, como en Alcorcón. Con Flakus, Raúl Alcaina o Pedro Benito por delante en el ataque, quedaba la duda de cuál sería la mejor opción para su futuro a corto plazo.

El de Sao Paulo hizo tres goles en su primer año a pesar de estar por detrás de David Flakus, Raúl Alcaina o Pedro Benito

Por ahora sigue formando parte de la plantilla murcianista. Y este verano sigue haciendo lo que mejor sabe, que son los goles. Marcó ante el Lorca Deportiva con un remate en el área de cabeza para culminar una remontada y repitió en el último amistoso, ante la UD Melilla, en donde supo aprovechar un rechace para anotar. De este modo, ha sumado dos goles y le han anulado otro, ante el Orihuela. Solo Pedro Benito, con tres dianas, ha marcado más. El joven brasileño sigue siendo sinónimo de efectividad en la finalización.

Un guerrero

Seyram aún no ha tenido la suerte de marcar, pero no lo ha necesitado para dejar una buena impresión. De hecho, no hace falta que toque la pelota para que ya llame la atención. Su físico impresiona. El ghanés no llega a los 20 años y roza los dos metros de altura (1,97). Llegó al club el pasado invierno procedente de la academia Young African Promises. Lo hizo como refuerzo del Juvenil Promises y contribuyó a la histórica permanencia en el debut del equipo en División de Honor. En el partido clave, hizo la jugada del gol del triunfo. A pesar de ser tan espigado, mostró movilidad para girarse fuera del área, llegar a línea de fondo y centrar a la cabeza de Pablo Reyes, que hizo el 1-0 ante el Kelme.

Promocionado para que esta temporada sea parte del Imperial que dirigirá Adrián Colunga, ha estado entrenando con el primer equipo desde el primer día de pretemporada. Y fue titular en el primer amistoso, ante el Albacete. De hecho, está siendo habitual verle en los onces iniciales de Etxeberria. «Es un guerrero que a los defensas los hace mucho rabiar. Tiene muy buenos detalles y al ser un chaval joven tiene mucho margen de crecimiento», admitía el central Antxon Jaso tras el duelo ante el Melilla.

El canterano llegó este año al Juvenil Promises y fue protagonista en una permanencia histórica en División de Honor

Doble duelo franjiverde

Así, ambos están ayudando a Joseba Etxeberria en una pretemporada que seguirá mañana ante el Ilicitano en Pinatar Arena (10.30 horas). Se tratará de la última prueba antes de empezar la Liga. Sin embargo, no será el último amistoso del verano. Y es que el próximo 4 de septiembre el Real Murcia jugará precisamente ante el primer equipo franjiverde, el Elche, en lo que será la presentación del equipo grana ante su afición en el estadio Enrique Roca.

El duelo ante los de Eder Sarabia ya estaba cerrado desde hacía días y la entidad grana lo hizo oficial ayer. El conjunto de Primera División sustituye al Neom SC, rival saudí previsto para el partido y que finalmente no pudo disputarlo el pasado 15 de agosto. Así, se celebrará en la primera semana de septiembre ante el Elche aprovechando el parón en Primera División por los compromisos de selecciones. A las 19.45 horas se producirá la presentación de la plantilla y a las 20.30 dará comienzo el encuentro con el Trofeo Enrique Roca también en juego. El acceso será gratuito para los abonados, que podrán sacar una entrada extra por 15 euros. La entrada general costará 20 euros.