Cadorini y Palmberg, en una imagen de archivo. Nacho García
Fútbol

Cadorini se marcha a Brasil y deja una ficha sénior libre en el Real Murcia

«Nos vamos con el corazón lleno de cariño y con la certeza de que llevaremos esta camiseta, esta ciudad y esta afición siempre con nosotros», aseguró en las redes sociales la mujer del futbolista, que en las próximas horas va a pasar reconocimiento médico con un club de su país

José Otón

José Otón

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:53

Comenta

Era un secreto a voces; Cadorini no cuenta para Colunga y se ha marchado a Brasil. En las próximas horas el Real Murcia anunciará su marcha oficial de la entidad centenaria. El delantero brasileño (Taubaté, 23 años) apenas ha contado para Etxeberria y el técnico ovetense esta temporada y ha decidido hacer las maletas para volver a su país. De hecho, en las próximas horas pasará reconocimiento médico con su nuevo club carioca y si todo está en orden se firmará el documento que le permitirá desvincularse del Murcia, a pesar de tener contrato con la entidad que preside Felipe Moreno, que podría reservarse un porcentaje de futuros traspasos del '9'.

Cadorini apenas ha disputado 108 minutos este curso repartidos en 5 partidos de liga, aunque no ha conseguido ver portería. Nada que ver con lo del pasado ejercicio en el que, aunque también jugó poco, consiguió hacer 3 goles en 184 minutos, porcentaje que lo convirtió en el delantero más rentable del equipo grana del curso 2024-25. «Murcia y su gente se han convertido en una parte muy especial de nuestra historia; gracias por cada aplauso, por cada palabra de apoyo, por cada vez que estuvísteis ahí en los buenos momentos y en los difíciles», escribió Myllena Cadorini en redes sociales, la mujer del todavía futbolista grana.

El delantero, según su pareja, se marcha sin rencor del Real Murcia: «Nos vamos con el corazón lleno de cariño y con la certeza de que llevaremos esta camiseta, esta ciudad y esta afición siempre con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas, por hacernos sentir en casa. Seguiremos apoyando desde donde estemos, porque una vez grana, siempre grana», escribió en una carta abierta a los aficionados murcianistas. Con su marcha, el Real Murcia dispondrá de una ficha sénior libre para fichar, que se unirá a la de Saveljich, que ya no podrá volver a jugar esta campaña, a priori.

