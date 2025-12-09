El Betis, un rival con pedigrí para la Copa del Rey que visitará el Enrique Roca de Murcia la próxima semana

José Otón Martes, 9 de diciembre 2025, 14:24 | Actualizado 15:23h. Comenta Compartir

Al Real Murcia, finalmente, no le cayó ninguno de los dos grandes premios del sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, pero el bombo le emparejó con un rival apetecible que también puede despertar la expectación de la afición grana, que volverá a ver un 'Primera' de gran nivel en el Enrique Roca muchos años después. Mientras que el Real Madrid y el Barcelona irán a Talavera y Guadalajara, el Betis de Manuel Pellegrini visitará el estadio grana la próxima semana, en una eliminatoria que se disputará a partido único.

Un conjunto que se ha convertido en uno de los grandes equipos de España, que juega competición europea y que además del laureado técnico chileno cuenta en sus filas con futbolistas mediáticos como Bellerín, Bartra, Fornals, Lo Celso, Cucho Hernández, Antony o el Chimy Ávila, entre otros.

El Real Murcia se ha acostumbrado, sobre todo desde el descenso administrativo de 2014, a medirse al filial del cuadro verdiblanco, aunque décadas atrás los enfrentamientos entre el primer equipo del Real Betis y el cuadro grana eran habituales. De hecho, ambos conjuntos se han enfrentado 66 veces en partido oficial, siendo la victoria bética en 33 de las ocasiones, por solo 19 granas. De todos ellos, 24 fueron en Primera, categoría en la que el próximo rival copero grana ganó 12 veces a los murcianos, la última en 2008.

Eso sí, mientras que los dos últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos en la máxima categoría tuvo lugar en 2008, ambos se vieron las caras una temporada después en Segunda, un curso que acabó con el descenso grana a Segunda B en Montilivi. La última vez que el Real Betis visitó el Enrique Roca acabó perdiendo por 2-0 gracias a los goles de Capdevila e Isaac Jové. El duelo copero podría disputarse el próximo 18 de diciembre, ya que el equipo verdiblanco jugará en Vallecas el lunes 15.