El Betis Deportivo, rival del Real Murcia, persigue madurar con Javi Medina

Hace poco más de un año, el Betis Deportivo ganó en Murcia y eso le sirvió poco después para ponerse líder. En plena racha de ... 12 partidos seguidos sin perder y cuatro victorias consecutivas, parecía el rival a batir en ese momento de la competición. Tenía talento, pero estaba por ver si también era consistente. Su temporada empezó a ir a menos y solo pudo firmar la permanencia. Ahora el Real Murcia se reencontrará con un filial verdiblanco colista por diferencia de goles y que busca recorrer el camino opuesto, de menos a más, con el jovencísimo Javi Medina a los mandos.

El banquillo del filial bético se ha convertido en un buen lugar para proyectarse. En 2023, Alberto González cerró su exitosa etapa en el Linares Deportivo para entrenar en la ciudad deportiva Luis del Sol. Esa misma temporada y con el equipo en posiciones de 'playoff' en Segunda Federación, dio el salto al fútbol profesional para hacerse cargo del Albacete. Ahora el responsable de las perlas verdiblancas es otro técnico mucho más joven y con mucho futuro, un Javi Medina que puso fin a varios años en el Antequera tras un ciclo de continuo crecimiento tanto en lo colectivo como en lo personal.

Dejó atrás un trienio exitoso. Como segundo entrenador de Abel Segovia pudo celebrar el ascenso a Primera RFEF. Ya como primer técnico, convirtió al Antequera en el equipo revelación en el grupo 2 hace dos campañas y el año pasado fue capaz de meterle en la fase de ascenso a Segunda tras haber sido campeón de invierno. La segunda vuelta ya no fue tan buena. El siguiente paso en su carrera iba a ser una cantera de un club histórico y que compite cada año en Europa.

Allí ya ha dado muestras de ese fútbol tan conocido en su anterior equipo. Un estilo ofensivo, que intenta salir con el balón controlado y ser dominador de los partidos. Ahora está en pleno proceso de construcción para obtener un equipo más competitivo en una plantilla con muchas novedades y bastante inexperiencia a este nivel. «Esta categoría la deciden los pequeños detalles. El camino es largo, será duro. Pero con la confianza que están mostrando estos chicos en el trabajo, siendo un equipo tan joven y muchos de ellos debutando en la categoría, vamos a crecer y seremos mucho más fuertes en el futuro», dijo Medina tras caer la semana pasada en Tarazona, lo que le dejó colista.

En equipos así no falta la materia prima. La temporada pasada ya fue el año del descubrimiento del juvenil Pablo García, que pudo mostrarse en el primer equipo y que ha destacado con España en el reciente Mundial sub-20 de Chile. Ya está integrado completamente con los de Manuel Pellegrini. Otros puntales dieron el salto a Segunda como Marcos Fernández en la AD Ceuta, Faye en el Granada, Barea en el Mirandés, Guilherme en el Valladolid, Alcázar en el Castellón, Arribas en el Huesca. Incluso Jesús Rodríguez está en la máxima categoría del fútbol italiano, en el Como de Cesc Fàbregas.

Varios conocidos

Ahora le llega el turno a otro ramillete de futbolistas, empezando con dos viejos conocidos como Antonio Toral e Ian Forns. El canterano grana ha participado en los nueve partidos de Liga, en cuatro como titular y en los otros cinco entrando desde el banquillo. Ha ido alternando y en las dos últimas jornadas fue suplente jugando al final. Por su parte, Ian Forns suma siete partidos y siete titularidades. Era la opción favorita para el lateral izquierdo y hasta ha jugado en la derecha, pero acaba de caer lesionado. Además, Medina cuenta en la medular con el lorquino Ginés Sorroche, que la temporada pasada estuvo prácticamente inédito por una grave lesión, una rotura de ligamento cruzado.

Por otro lado, está compartiendo otra vez los colores blanco y verde con Mawuli y Destiny, conocidos del Antequera. El primero ya fichó por el filial después del ascenso desde Segunda RFEF. Por su parte, el segundo formó parte de la plantilla en Primera RFEF en la 2023-24. Ambos tienen ahora la confianza de Medina, que también cuenta con jugadores ofensivos importantes como Sosu, un extremo peligroso, Carlos Reina, un canterano que se mantiene en el club, y Rodri Marina, un delantero referencial. Aunque en Tarazona jugó sin un '9' puro, dándole la punta del ataque a un mediapunta como el citado Reina.