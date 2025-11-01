La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mawuli, del Betis Deportivo, conduce la pelota entre varios jugadores del Atlético Sanluqueño. REAL BETIS
Fútbol

El Betis Deportivo, rival del Real Murcia, persigue madurar con Javi Medina

El técnico del equipo verdiblanco tiene en sus filas a jugadores como Mawuli y Destiny, y a viejos conocidos como Toral

David Soria

David Soria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

Hace poco más de un año, el Betis Deportivo ganó en Murcia y eso le sirvió poco después para ponerse líder. En plena racha de ... 12 partidos seguidos sin perder y cuatro victorias consecutivas, parecía el rival a batir en ese momento de la competición. Tenía talento, pero estaba por ver si también era consistente. Su temporada empezó a ir a menos y solo pudo firmar la permanencia. Ahora el Real Murcia se reencontrará con un filial verdiblanco colista por diferencia de goles y que busca recorrer el camino opuesto, de menos a más, con el jovencísimo Javi Medina a los mandos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  2. 2 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  3. 3 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  4. 4

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  5. 5 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  6. 6 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  7. 7 Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé
  8. 8 Arrestado por echar pegamento en las cerraduras de siete peluquerías de Alcantarilla para que no pudieran abrir
  9. 9

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  10. 10 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Betis Deportivo, rival del Real Murcia, persigue madurar con Javi Medina

El Betis Deportivo, rival del Real Murcia, persigue madurar con Javi Medina