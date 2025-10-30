La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paco Belmonte. LV

«Mientras yo esté aquí, Belmonte no pisará el Murcia», dice Felipe Moreno

José Otón

José Otón

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:38

Comenta

La volcánica comparecencia de Felipe Moreno tuvo muchos más nombres propios, como el de Paco Belmonte, todavía presidente del Cartagena. Felipe Moreno contestó tajantemente ... a los que consideraban que el gestor albinegro, junto a su equipo, tenían posibilidades de recalar en el club grana. «No tienen ninguna, es una posibilidad nula. Paco Belmonte, mientras yo esté, no pisará el Real Murcia. Y eso que le quiero como un hijo, todo el mundo sabe la amistad que tengo con él, pero no sería bien vista esa situación por los aficionados, y yo lo que trato de evitar son ese tipo de situaciones. No podemos buscarnos más líos», dice Moreno.

