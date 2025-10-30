«Mientras yo esté aquí, Belmonte no pisará el Murcia», dice Felipe Moreno

La volcánica comparecencia de Felipe Moreno tuvo muchos más nombres propios, como el de Paco Belmonte, todavía presidente del Cartagena. Felipe Moreno contestó tajantemente ... a los que consideraban que el gestor albinegro, junto a su equipo, tenían posibilidades de recalar en el club grana. «No tienen ninguna, es una posibilidad nula. Paco Belmonte, mientras yo esté, no pisará el Real Murcia. Y eso que le quiero como un hijo, todo el mundo sabe la amistad que tengo con él, pero no sería bien vista esa situación por los aficionados, y yo lo que trato de evitar son ese tipo de situaciones. No podemos buscarnos más líos», dice Moreno.

El cordobés también cargó contra Julián Luna enseñando una foto de ambos y un talón bancario: «Es la de mi abrazo con él. Y este cheque es el pago que le hice. Si te haces una foto, le pago y te pide colaboración para su club y se la ofreces, si haces todo eso y pasa lo que pasa, ¿qué te voy a contar? No retiró la querella, nos ha mandado burofaxes por todos lados. Yo sé lo que yo haría, pero no lo que hacen todos los demás, no estoy en sus cabezas. Yo lucho todo lo que puedo para sacar esto adelante y para cuando me vaya dejar al Murcia mejor de como yo me lo encontré. No sé realmente qué quiere», aseguró el presidente sobre el abogado murciano.

Ramos y los Samper

Felipe Moreno grana también apuntó a Ramos: «Comí con él en diciembre de 2024 para intentar llegar a un acuerdo, pero no me dijo que me había puesto una querella penal por varios delitos. Una querella que ya está archivada, por cierto. Me manda también montones de burofaxes. Impugnó el Plan de Reestructuración para cargarse al Real Murcia, porque su deuda era de 300.000 euros, incluidos los 125.000 euros que pagó a Gonzalo Samper para adquirir 2 millones de deuda que le ponía al club. El hijo de Samper, en una carta, dijo que esto nunca se podía utilizar para beneficio personal, solo para quitar deuda. Yo si hubiera sido Agustín, hubiera puesto los 125.000 euros para que la comprara el Real Murcia y quitarla», aclaró.