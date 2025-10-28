Baile de titularidades antes del estreno de la Copa ante el Antequera Etxeberria revolucionó el once grana colocando de una tacada a cuatro sub-23 y sentando a cuatro titulares como Ekain, Isi, Real y Palmberg

José Otón Martes, 28 de octubre 2025, 00:15

Que Etxeberria no ha conseguido dar con la tecla ha quedado patenete en las primeras 9 jornadas de liga disputadas hasta el momento en las que ha utilizado hasta 28 futbolistas diferentes. El último en debutar con el primer equipo ha sido Rubén Vila, un defensa que milita en el Imperial y que disfrutó de minutos en el Pepico Amat. El valenciano es, además, el quinto futbolista que ha utilizado el entrenador vasco que procede de las bases, del Imperial o el juvenil, después de Héctor, Sarabia, Seyram y Kayode. Además, Etxeberria alineó en Elda por primera vez a cuatro futbolistas sub-23 en el once inicial (Héctor, Andrés López, Kayode y Sekou) en busca de más intensidad física y energía para un equipo que ya busca más defender que atacar.

Además, el técnico vasco, después de la dolorosa derrota ante el Ibiza, hizo una nueva revolución en el duelo del Pepico Amat. Y no es la primera vez. Si entre la jornada 4 y 5, las que midieron a los granas frente al Villarreal B y posteriormente al Algeciras, el preparador vasco decidió cambiar a cuatro futbolistas, en Elda volvió a hacer lo mismo.

En el Nuevo Mirador, además de cambiar del 4-2-3-1 a un sistema de tres centrales y dos carrileros, dejó en el banquillo a Gazzaniga, Mier, Antxon Jaso (lesionado) y Cristo Romero para introducir a Piñeiro, David Vicente, Sekou y Palmberg. En Elda, sin embargo, los sacrificados fueron David Vicente (lesionado), Juan Carlos Real, Ekain e Isi, que dejaron su puesto a Héctor, Kayode, Sekou y Pedro Benito. Ahora, de cara a la Copa el once grana parece indescifrable.

