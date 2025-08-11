Athletic o Elche, los rivales preferidos para el estreno Directiva y técnicos trabajan para intentar convencer al club vasco o al ilicitano para que uno esté en el Enrique Roca el 2 o 3 de septiembre

No hay mal que por bien no venga. Eso es lo que piensan los gestores granas tras la cancelación del Trofeo Enrique Roca de Murcia previsto para el próximo viernes 15 de agosto ante la imposibilidad de asistencia del Neom SC de Arabia Saudí, que ya había dado su palabra. Una noche que, además, coincidía con la festividad de la Asunciónde la Virgen y con el posible éxodo masivo de aficionados granas a las playas, lo que vaticinaba que la entrada en el estadio no iba a ser demasiado numerosa.

En todo caso, la entidad ya está pensando en diferentes alternativas y la primera que tienen en mente es fijar dicho trofeo contra uno de los equipos de Primera División que tras jugar la tercera jornada de liga el fin de semana del 29, 30 y 31 de agosto tendrán un parón de dos semanas por los partidos de la selección española.

Con la liga ya empezada

El rival preferido para un choque que podría disputarse el 2 o 3 de septiembre, después de la primera jornada de liga en Primera Federación que jugará el equipo grana en Marbella, es el Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde, con el que Joseba Etxeberria, técnico grana, mantiene una relación especial. No obstante, no es una opción fácil, ya que el equipo rojiblanco podría dar vacaciones unos días ya que después de jugar frente al Betis en el Villamarín el domingo 31 de agosto no reaparecerá en la liga hasta la cuarta jornada que se disputará entre el 12 y el 15 de septiembre.

El plan alternativo sería invitar al Elche de Eder Sarabia, que también mantiene buenas relaciones con los técnicos granas, y que juega el viernes 29 de agosto en casa ante el Levante. El ambos casos, la buena entrada en el Enrique Roca estará asegurada.