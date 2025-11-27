Atar al central Héctor Pérez, la gran prioridad para Felipe Moreno en el Real Murcia

Se ha destapado en las últimas semanas como un central fiable que, pese a su juventud, ha sabido guardar el tipo y no cometer errores ... en el centro de la zaga del Real Murcia, un lugar apto solo para cabezas bien amuebladas. Y es que Héctor Pérez (Elda, Alicante, 19 años) se ha afianzado con solvencia en el once titular del Real Murcia ante las lesiones de Alberto González, Esteban Saveljich y Antxon Jaso. Lo ha hecho con Adrián Colunga y quizás más tarde de cuando de verdad debió llegar su oportunidad. Y es que Joseba Etxeberria decidió, a pesar de la falta de centrales por las lesiones, buscar otras soluciones y no meter tanta presión a este futbolista que ahora acumula 464 minutos en la liga y es plenamente titular. Una paradoja que no se afianzará antes en el once, y más teniendo en cuenta que el extécnico grana debutó a en Primera defendiendo la camiseta de la Real Sociedad con solo 17 años.

El defensa alicantino disfrutó el pasado sábado de su quinta titularidad consecutiva, una circunstancia que no ha pasado desapercibida para los diferentes ojeadores de equipos de Primera División que siguen de cerca al conjunto grana y también a sus jóvenes valores. Por eso el Real Murcia se ha puesto a trabajar para mejorar sus condiciones y ampliar su contrato, que alcanza hasta junio de 2027. Para empezar los gestores del club grana pretenden elevar su sueldo ya que cuenta con ficha del Imperial, de cerca de 500 euros mensuales. Su día a día, de hecho, es el de un futbolista de la cantera más ya que además de compartir piso con otros compañeros acude al comedor de la entidad en el Enrique Roca casi a diario.

Jorge Sánchez, en la lista

El Real Murcia también elevará su cláusula, que actualmente es de 600.000 euros, y la situará en torno a las cantidades que ha fijado para otros futbolistas de la cantera o jóvenes que han llegado al primer equipo y que van desde el millón y medio hacia arriba. En una situación parecida a la de Héctor Pérez se encuentra Jorge Sánchez, futbolista de Cabezo de Torres que debutó el pasado sábado con el primer equipo grana y que también cuenta con un contrato parecido al de sus compañero en la zaga, en duración y cláusula de rescisión.