Héctor Pérez disputa el balón al delantero David Flakus en un entrenamiento del Murcia. Real Murcia

Atar al central Héctor Pérez, la gran prioridad para Felipe Moreno en el Real Murcia

El club centenario quiere ampliar su contrato, que apenas llega hasta junio de 2027, y también subir su cláusula de rescisión, de 600.000 euros

José Otón

José Otón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:56

Se ha destapado en las últimas semanas como un central fiable que, pese a su juventud, ha sabido guardar el tipo y no cometer errores ... en el centro de la zaga del Real Murcia, un lugar apto solo para cabezas bien amuebladas. Y es que Héctor Pérez (Elda, Alicante, 19 años) se ha afianzado con solvencia en el once titular del Real Murcia ante las lesiones de Alberto González, Esteban Saveljich y Antxon Jaso. Lo ha hecho con Adrián Colunga y quizás más tarde de cuando de verdad debió llegar su oportunidad. Y es que Joseba Etxeberria decidió, a pesar de la falta de centrales por las lesiones, buscar otras soluciones y no meter tanta presión a este futbolista que ahora acumula 464 minutos en la liga y es plenamente titular. Una paradoja que no se afianzará antes en el once, y más teniendo en cuenta que el extécnico grana debutó a en Primera defendiendo la camiseta de la Real Sociedad con solo 17 años.

