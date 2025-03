Apelación también desestima el recurso por la roja a Saveljich

Esteban Saveljich no jugará mañana ante el Recreativo de Huelva. Después de que el Comité de Competición desestimara las alegaciones del Real Murcia por su ... expulsión ante el Castilla, el Comité de Apelación también denegó ayer el recurso del club grana. «Todos nos equivocamos, respetamos la labor arbitral. Otra cosa es que viendo las imágenes se mantenga la sanción. Eso no lo entendemos», se quejó ya Fran Fernández por la mañana ante los medios.

El técnico sí podrá contar con los internacionales Flakus e Yriarte y con Isi Gómez, baja en el último encuentro. Y es que en lo físico han sido días reparadores para el equipo, que no juega desde el viernes de la semana pasada. «Nos ha venido muy bien para poder trabajar y recordar algunos conceptos y para recuperar jugadores. La enfermería está vacía», admitió el almeriense.

Un rival en descenso

Ahora solo piensa en el Decano: «Hago todas las cuentas y solo me sale hacer tres puntos ante el Recreativo». Es un rival en descenso, pero no por eso espera un encuentro sencillo. «Los equipos de abajo ahora son más difíciles. Se dejan la vida. Y es un club grande, con mucha repercusión. Van a darlo todo, pero tenemos claro que es un partido importantísimo para nuestros objetivos», indicó un técnico que tiene muy claro que «el que tenga presión ahora no vale para esto. Estamos totalmente preparados para lo que viene».