Antxon Jaso oposita a central titular ante la baja de Saveljich

Antxon Jaso (Aoiz, Navarra, 27 años) era uno de los futbolistas que Asier Goiria, director deportivo grana, quería renovar sí o sí para la actual ... temporada, a pesar de que no había contado con los suficientes minutos en el curso 2024-25 para hacerlo de forma automática. Y eso que el defensa central izquierdo, que también puede jugar de lateral, no había tenido un año brillante a las órdenes de Fran Fernández, que nunca le dio un papel protagonista.

Y es que todo indica, sobre todo los números, que su fichaje por el club grana en el verano de 2024 (el primero de la etapa de Goiria en Murcia) fue sobre todo una apuesta de la dirección deportiva vasca que lo tuvo dos años en el Amorebieta, y no tanto del técnico almeriense, que tenía más confianza en Saveljich, un futbolista al que ya había entrenado en el Almería y que pese a llegar al Real Murcia todavía convaleciente de una dura lesión y con una larga inactividad a las espaldas, comenzó a jugar en cuanto se puso a tono y en detrimento de Jaso, que siempre fue un segundo plato. Al final de curso el defensa navarro disputó 21 partidos, todos de liga regular, y el argentino de 34 años, 31.

EL DATO 22 partidos ha jugado Antxon Jaso con la camiseta del Real Murcia, 18 de ellos de titular y apenas 14 de ellos completos.

Esta temporada todo había empezado igual que el curso anterior, con Saveljich de titular en Marbella y Jaso chupando banquillo en el Banús Football Center. Pero un golpe sufrido en la rodilla por el argentino en el choque amistoso frente al Elche lo ha dejado fuera de juego, al menos durante algunas semanas. No parece sufrir una lesión de importancia, a menos a simple vista, pero las molestias han empujado al veterano futbolista a parar por precaución. Su hueco lo ha cubierto de forma eficaz Jaso, que frente al Torremolinos jugó noventa minutos y firmó algunas acciones brillantes, como cuando se fue al suelo para evitar con su cuerpo un gol rival.

Ahora el navarro, que jugó en equipos como el Burgos, Bilbao Athletic, Real Unión, el propio Amorebieta y Sestao River, tiene argumentos para reivindicarse. Con la titularidad de Jaso, que es zurdo, Alberto González no tiene que desplazarse al perfil izquierdo como sí hace cuando juega con Saveljich como pareja. Además, Jaso fue capaz de demostrar su velocidad corriendo para atrás. Incluso cuenta con una ventaja más ya que Joseba Etxeberria ya conoce las virtudes del defensa navarro puesto que lo dirigió en el Bilbao Athletic del curso 2020-21 en Segunda División B en el que disputó 15 partidos y marcó 2 goles, en un año marcado por la Covid.

El Murcia, el equipo más maduro del grupo 2, visita al más joven

Si hay una característica con la que cuenta el Real Murcia 2025-26 en su plantilla, ésa es la experiencia. De hecho, el conjunto grana es el cuadro más veterano del grupo 2 de Primera Federación ya que cuenta con una media de edad de 28 años, cifra superior a la de cualquier rival de esta temporada.

Por detrás del Real Murcia se sitúan equipos como el Algeciras, con 27,7 años de edad media, y el Marbella, con 27,5, conjunto al que este verano han llegado futbolistas como Manu García (34), Rodri Ríos (35), Álex Martínez (35) o Escassi (36). Por detrás del trío de cabeza aparecen dos candidatos al ascenso como el Cartagena, con 27, o el Ibiza, con 26,9.

Etxeberria cuenta en su equipo con hasta nueve futbolistas que tienen 30 o más años, como Manu Bustos e Isi Gómez, ambos con treinta, Ekain (31), Gazzaniga y Alberto González (32), Alex Schalk (33), Juan Carlos Real (34) y Pedro León, el más veterano de la plantilla con 39 años. Precisamente el Murcia visita el próximo domingo (12.00 horas) al Atlético Madrileño, el equipo más joven, con 21 años de edad media.