Antonio David, jugador del Real Murcia, juega un balón junto a su compañero Moyita en el amistoso de pretemporada ante el Orihuela. Real Murcia

Antonio David, la última pieza para poner en orden la medular del Real Murcia

El debut ante el Villarreal B del ex del Castilla permite que Etxeberria tenga un mediocentro más y libere a jugadores más ofensivos como Isi Gómez

David Soria

David Soria

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:54

El Real Murcia ya tiene mediocentros. El pasado viernes, Antonio David pudo disputar sus primeros minutos oficiales con la camiseta grana después de ser baja ... durante varias semanas. Su debut no solo supone añadir un jugador más en el medio del campo, sino que también es estratégico. Joseba Etxeberria, que solo había podido contar con el ofensivo Isi Gómez para la posición más defensiva de la medular, ya tiene los dos jugadores más capacitados para jugar de '6': el canterano del Real Madrid y un Sekou Djanbou que ha participado en jornadas anteriores.

Top 50
