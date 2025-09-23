Antonio David, la última pieza para poner en orden la medular del Real Murcia

El Real Murcia ya tiene mediocentros. El pasado viernes, Antonio David pudo disputar sus primeros minutos oficiales con la camiseta grana después de ser baja ... durante varias semanas. Su debut no solo supone añadir un jugador más en el medio del campo, sino que también es estratégico. Joseba Etxeberria, que solo había podido contar con el ofensivo Isi Gómez para la posición más defensiva de la medular, ya tiene los dos jugadores más capacitados para jugar de '6': el canterano del Real Madrid y un Sekou Djanbou que ha participado en jornadas anteriores.

Los problemas más graves en el Murcia están en el centro de la defensa por las lesiones de rodilla de Esteban Saveljich y Antxon Jaso, pero el centro del campo no ha estado exento de dificultades desde el primer partido de Liga. Antonio David apenas pudo jugar en pretemporada y tampoco fue capaz de iniciar el campeonato por un proceso vírico estomacal. Mientras, Sekou fue de los últimos en fichar y llegó con el tiempo justo para viajar en el estreno en Marbella.

Sin un sostén puro en el centro del campo, al que le ha tocado asumir ese rol ha sido a Isi Gómez, un jugador más creativo y cuyo lugar ideal es en campo contrario. Sin embargo, ya le tocó jugar así la última temporada. Ya Fran Fernández sufrió contratiempos en el medio del campo el curso pasado y por varias lesiones apenas pudo consolidar una pareja en el doble pivote. Hasta que tuvo que ingeniar en la segunda vuelta una dupla formada por Isi Gómez y Palmberg a la espera de que Jorge Yriarte dejara atrás sus problemas físicos.

Sekou, el más defensivo, también ha tenido minutos y el estreno de Moyita debe ayudar a la fluidez del juego

Este curso comenzó del mismo modo. Incluso en un rol más definido. El 4-2-3-1 de Etxeberria se convierte en un 3-1-4-2 en ataque. Un pivote juega avanzado y otro mantiene su posición. Y ese ha sido precisamente Isi Gómez, que ha tenido que guardar las espaldas de sus compañeros. Ha hecho pareja hasta ahora con Palmberg, Juan Carlos Real y Moyita, lo que ocurrió ante el Villarreal B. Fue un mal día. Perdió la pelota y no alcanzó a hacer una falta táctica en el contragolpe del 0-1. Al descanso fue cambiado por Antonio David.

Más opciones

Ahora se abre un nuevo panorama para Etxeberria. Ya había contado en segundas partes con el joven Sekou, un jugador con buena zancada y capaz de abarcar mucho terreno de juego en un equipo que precisamente se expone mucho y tiene que defender a campo abierto. El técnico ya comentó que «se está adaptando muy bien a la plantilla. Aparte del portento físico que es nos da la opción de jugar en varias demarcaciones. Es un mediocentro defensivo más posicional, pero puede ser central e incluso lateral izquierdo».

Por su parte, la misma responsabilidad recaerá ahora sobre Antonio David, aunque todavía necesita tiempo para ponerse a tope físicamente. «Viene de un proceso largo. No está siendo fácil para él porque ha perdido mucho peso. Se tiene que ir reincorporando y estoy convencido de que nos va a dar mucho», comentó Etxeberria hace unos días. Esos minutos ante el filial amarillo en la segunda parte fueron una toma de contacto para volver a la normalidad. «Necesitábamos esas piernas para equilibrar el centro del campo», explicó el entrenador.

Que ambos empiecen a tener minutos y que puedan dar el siguiente paso hacia la titularidad no solo será importante por lo que cada uno sea capaz de ofrecer por sus características individuales. También permitirán que el centro del campo se reordene de manera más natural para beneficiar al resto de compañeros, con varios jugadores que pueden adaptarse mejor a las posiciones de '8' y '10' dentro del esquema murcianista.

Así, Isi Gómez podrá jugar más adelante. Además, en esas zonas más avanzadas también se encontrará Moyita, que igualmente busca coger ritmo tras su estreno el otro día. De este modo, será un mediocampo mejor conjuntado y con más variantes para que la sala de máquinas pueda funcionar a pleno rendimiento. Etxeberria quiere que el equipo ofrezca amenaza en la amplitud, con un extremo y un lateral, y en la profundidad, con un delantero y el otro extremo en la punta del ataque. Y con tres jugadores por dentro busca la fluidez. Ahora tendrá a todos los centrocampistas a su disposición para encontrar la creatividad y el equilibrio en una medular que ha encontrado en Antonio David la pieza que le faltaba.

La primera bandera oficial grana, bendecida hace 100 años y con una historia de ascensos y desapariciones

El Real Murcia sigue cumpliendo años y con tanta historia a sus espaldas son muchas las efemérides que está pudiendo celebrar. Si en 2023 ya conmemoró los 100 años de la distinción de 'Real' o en 2024 homenajeó al Imperial por su centenario, el pasado sábado 20 de septiembre se cumplió un siglo de la bendición de la primera bandera oficial murcianista. Era una idea que ya venía de lejos, tal como señala Pedro García, miembro de la comisión histórica del club grana. «El presidente Luis Pardo dio el paso adelante y se realizó el encargo con urgencia a una señorita llamada Francisca Escudero Delgado, quien en horario de ocho de la mañana a nueve de la noche, día tras día, tardó un mes en acabarla. Tal fue la celeridad que se le pidió, que hasta hubo de demorar su boda. También Josefina, hija del presidente, ayudó en algunas fases del bordado», explica.

Así, llegó el gran momento de bendecirla. El día fue el 20 de septiembre de 1925, domingo. Y el lugar sería La Condomina. Pedro García indica que hubo «varios eventos deportivos entre los que se incluyó un encuentro de fútbol entre el Real Murcia y una Selección local. Como madrina de ceremonia se nombró a Josefina Pardo. Sobre el terreno de juego se dibujó el escudo del club y se colocó un altar para proceder a su bendición por el provisor del obispado, tras lo cual y bajo los acordes de la Marcha Real le fue entregada a la madrina, quien la trasladó a la tribuna».

Una nueva enseña

Vivió ascensos y en 1971 se perdió. Una nueva fue confeccionada y bendecida. Y entonces reapareció. El periodista Manolo Carles escribió en LA VERDAD del 1 de agosto de 1972 que le había sido entregada. «Parece ser que estuvo en La Condomina, en una caja, arrinconada por algún almacén», apunta un García que recuerda que ambas banderas ahora están desaparecidas.