«Desde hace años sabía que tenía que jugar en el Real Murcia», afirma Moyita

Debutó en Segunda División B con el Écija Balompié en el estadio Enrique Roca. Lo visitó dos veces más, con el FC Cartagena y el ... Castellón. Incluso jugó en la ciudad, en el UCAM. Pero ha sido ahora cuando el centrocampista ofensivo Sergio Moyita (Osuna, Sevilla, 32 años) ha podido ponerse la camiseta del Real Murcia. «Desde hace años sabía que tenía que jugar aquí», confesó el nuevo jugador grana durante su presentación. El jugador llega procedente de la Segunda División, a donde ascendió hace dos campañas como futbolista 'orellut'. Ahora vuelve a plantearse los objetivos más ambiciosos en un equipo que espera que sea un futbolista que marque diferencias en los planes de Joseba Etxeberria.

Ese bagaje en la categoría de bronce en las últimas temporadas, tanto en Segunda B como en Primera Federación, le ha permitido tener una idea más aproximada de la dimensión de su nueva casa. «He jugado aquí varios años y conocía lo que era el Real Murcia. Todo el mundo sabe lo que es este club. Desde el primer momento Asier Goiria y su equipo me mostraron su interés. Estoy encantado de venir», comentó el jugador, que no tardó en sumarse al proyecto murcianista convirtiéndose en el segundo fichaje del verano.

Confesó que rechazó ofertas de equipos del fútbol profesional para jugar en el Enrique Roca: «Desde hace varios años tenía en mente jugar en Segunda. Lo conseguí. Me podría haber quedado, pero tenía en la cabeza el Murcia». En ese mismo sentido, comentó que «en el momento en el que se pusieron en contacto conmigo tenía claro que tenía que venir aquí. Llego en mi mejor momento. El año pasado acabé muy bien a nivel personal y espero darle continuidad». Los datos muestran que el sevillano terminó el campeonato en línea ascendente: fue siete veces titular en los últimos ocho partidos de Liga, en donde consiguió los dos goles que hizo durante la pasada campaña. En total, viene de jugar 29 partidos, 20 en el once inicial.

Durante su carrera se ha desenvuelto como mediapunta, pero en los últimos años también ha jugado como '6' u '8'

También fue partícipe en el ascenso albinegro de 2024, en un grupo que arrasó con un ataque total. Aquel curso jugó en 30 partidos de Primera RFEF, 21 veces titular, e hizo cinco tantos. Eso mismo quiere ahora el club presidido por Felipe Moreno, otro histórico como el Castellón que busca el salto de categoría. Moyita tiene muy asumido cuál es el objetivo de los granas: «Todo el mundo que viene al Real Murcia sabe para lo que viene».

Parecidos con Castellón

Asier Goiria, director deportivo, se mostró muy satisfecho con el fichaje y señaló que «es un jugador polivalente en el centro del campo. Nos va a dar esa calidad que necesitábamos». Durante muchos años, Moyita fue conocido como un '10'. Así se descubrió ante el público general en partidos como aquel con el Écija en Murcia en 2017. Con el paso de las temporadas, ha ido dominando más registros en la medular. «Siempre he sido un mediapunta, pero en los últimos años he estado jugando de '6' o de '8'. Me encuentro bien. Estaré a disposición del míster para jugar donde él crea. Llevamos una semana de entrenamientos y ahora estamos cogiendo conceptos», aclaró.

Muchas de esas ideas ya le suenan de su etapa en el Castellón de Dick Schreuder. Como aquel, se anuncia un Murcia de ritmos altos, agresivo y de vocación ofensiva. «La verdad que hasta lo que hemos visto es más o menos lo mismo: intensidad, presión alta... Le gusta mucho el trato de balón», admitía. Pero los parecidos que encuentra entre Murcia y Castellón van más allá. «Hay muchas similitudes. Yo veía al Castellón, tarde o temprano, en Segunda, y aquí veo que todos podemos hacer un muy buen año. Veo a la gente muy ilusionada desde el partido del Nàstic», explicó. Ahora llega a Murcia para repetir la historia.