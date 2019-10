Adrián Hernández: «Algar y yo no tenemos ningún problema; nunca me ha dicho que ponga a su hijo» Adrián Hernández, ayer, en el entrenamiento en Ceutí. / javier carrión / agm El técnico del Real Murcia resume así su filosofía: «Esto es una democracia dictatorial; yo escucho a todo el mundo y luego se hace lo que yo digo» JOSÉ OTÓN Jueves, 10 octubre 2019, 16:58

Adrián Hernández es un entrenador especial, que está viviendo un momento dulce tras sumar 7 puntos de los últimos 9, pero no se confía, ya le ha visto las orejas al lobo y sabe que una derrota lo vuelve a embarrar todo. Mantiene su humildad y su plan para construir un nuevo Murcia. De momento lo está consiguiendo, aunque todavía tiene mucho camino por recorrer.

-Se le nota fatigado.

-La verdad es que sí, estoy cansado después de las últimas semanas, pero me encuentro con mucha energía.

-¿Ha cambiado en algo?

-He cogido seis kilos desde el verano. El estrés y comer mal han sido claves. Tengo que intentar volver de nuevo a la normalidad, a la rutina y los hábitos del día a día. El tiempo que me queda es para mi familia.

-¿Qué echa de menos?

-Sobre todo el deporte. Y también ver a mis amigos en esos tiempos muertos que tenía antes. Ahora, todos esos tiempos muertos se los dedico al Real Murcia. Me estoy habituando al cargo, pero para tener una salud mental adecuada hay que poseer un espacio propio y dedicar tiempo a tus cosas, y ahora no lo estoy haciendo. Tengo que recuperar mis hábitos para ser yo mismo.

-Lo que habrá cambiado será el día a día en su barrio.

-La gente es respetuosa, pero cuando alguien me habla mucho del fútbol intento cambiar de tema. La gente tiene un 5% o 10 % de información de la que puedo tener yo. Que cada uno piense lo que quiera, que yo voy a hacer lo que crea que es mejor para el equipo. No voy a entrar en debates en la barra de un bar tomando un café, aunque intento aprender de todo el mundo. En esos casos, hablo de todos los equipos menos del Real Murcia, es lo mejor.

-¿Qué es lo que más le gusta de su nueva vida como técnico grana?

-Me encanta entrenar, me apasiona. He hecho una apuesta y no es de boquilla, con hechos contrastados y reales. He rechazado muchas cosas, pero esto es para lo que vivo. Es mi pasión. Un amigo me comentaba ayer que tenía una libreta mía con alineaciones de equipos, sistemas y otras cosas que rellenaba cuando estudiábamos en la biblioteca.

-¿Qué no le gusta entonces?

-A lo que me tengo que acostumbrar es a todo lo anexo, a lo que rodea al deporte en sí y al Real Murcia, pero lo hago lo más rápido que puedo porque mi cargo es el más complejo. 'De fútbol y medicina todo el mundo opina', dicen. Yo opino a veces del Madrid y el Barcelona y no sé lo que pasa allí. El entrenador debe estar preparado para esto, para el entorno, va incluido en el cargo.

-¿Es como se lo imaginaba?

-Mi ilusión no es ir al Madrid o al Barça, es generar algo histórico aquí, que nunca se haya vivido en el Real Murcia. Primero pasar el concurso de acreedores y asentarnos en la categoría, y después conseguir ascensos y ver alguna vez al Murcia asentado en Primera y tocando Europa. Ese es mi verdadero sueño.

-¿Firma la permanencia?

-No, pero es el objetivo. No digo que nos vayamos a meter en el 'playoff', pero quiero que pasen más cosas, que se vea alma, algo que no ha existido en los últimos años. Hay que acercar el equipo a la afición. El Murcia sigue vivo por ellos, la gente es su principal patrimonio. Si ganamos hay que acercarnos y cantar con los aficionados en la grada.

-Usted no pasa desapercibido.

-No me considero el protagonista. Lo que no voy a hacer es no ser yo. Creo que soy respetuoso y nunca he faltado al respeto a nadie. Gane o pierda siempre saludo al rival, aunque disputo cada partido con toda mi energía y toda mi fuerza. El que me conoce desde hace años sabe que no estoy interpretando un papel. Los valores no se escriben en Twitter, se escriben con esfuerzo y con lo que hace cada uno todos los días.

-¿Le da pena Rubén Albés?

-Muchísima, de corazón. Espero que no fuera solo por el derbi. Creo que el UCAM estaba funcionando cada día un poco mejor, aunque le faltara profundidad en ataque. Defensivamente era difícil hacerle daño. Sostuvieron a un tremendo Real Murcia. Si no hubieran estado tan bien, quizás hubiéramos ganado.

-Usted vivió un 'match ball' en el encuentro frente al Talavera.

-Llegábamos muy tocados, pero sabíamos que nos iba a costar arrancar esta temporada. Si para alguien era un 'match ball' es que no entiendo nada, ya que no se trataba solo de empezar bien o mal la campaña.

-El Churra de Tercera no ha empezado excesivamente bien, ¿lo sigue?

-Tengo muchos amigos allí. Mariano Albaladejo empezó de patrocinador del Churra y lo cogió cuando iba a desaparecer. Me ofreció ser el entrenador y dejé de jugar en la Segunda B de fútbol sala. Nos costó mucho arrancar aquel año, pero acabamos ascendiendo. Le estoy muy agradecido por darme aquella oportunidad y porque me dejara trabajar siempre con libertad absoluta. Fuimos una familia fantástica.

-Allí tenía a Álex Melgar, ¿hay algún problema con su renovación?

-Es un futbolista joven que ha explotado y al que la dirección deportiva quiere renovar. Creo que ya han hablado ambas partes y han llegado a un acuerdo en un día. Arreglando un par de cosas puede llegar muy lejos. El tema táctico, cómo presionar, cuándo y cómo posicionar su cuerpo, serán claves para que pueda llegar muy lejos. Las condiciones físicas y técnicas las tiene para ser futbolista, ahora hay que tener paciencia con él y no correr para no equivocarnos.

-¿Cómo se lleva con Julio Algar?

-Es la relación de un director deportivo y un entrenador. Incluso es más estrecha. No tenemos ningún problema y, si alguna vez lo tuviera, se lo diría, no tengo ninguna duda.

-¿Hablan mucho de fútbol?

-Intento que mi parcela sea mía y si hablo de fútbol con él o con cualquier otro, hacerlo con naturalidad. Se lo digo siempre a los futbolistas: esto es una democracia dictatorial en la que yo escucho a todo el mundo y se hace lo que yo diga.

-¿Alguna vez han hablado sobre la suplencia de su hijo?

-Nunca me ha dicho que tenga que poner a su hijo. No me ha dicho nada, ni cuando lo he puesto, ni cuando no lo he hecho. La recuperación de Antonio López fue importante y el motivo por el que salió del once. El equipo necesita que jugadores como Julio Algar y Edu Luna se mezclen con los veteranos.

-¿Y con Víctor Curto y Armando la relación es buena?

-El domingo estuvimos comiendo juntos los tres, imagínate. También estuvieron muchos jugadores de la plantilla, todos los que no se fueron fuera después del partido. Mi relación con Curto es fantástica, tenemos un cachondeo especial entre los dos. Tiene un humor negro muy especial y, cuando lo conoces, es muy cercano. Hay que pillarle el punto y nos reímos mucho en los entrenamientos. Ya quisiera yo estar físicamente como él. No tenemos problemas ni los vamos a tener.

-¿La dificultad con Josema puede ser el exceso de halagos?

-Con Josema estamos haciendo un trabajo especial porque tiene cosas especiales. Debe estar bien en el apartado físico para tomar buenas decisiones. Estamos nosotros para que tenga los pies en el suelo. Pedro León y Mendilibar tuvieron al principio sus más y sus menos en el Eibar y ahora es su entrenador fetiche. Lo nuestro va más rápido. Josema es un futbolista con unas condiciones fantásticas y queremos que aumente sus prestaciones.

-¿Lo de la Copa Federación es un marrón para este Murcia?

-Es una presión añadida, pero son partidos en los que yo sumo futbolistas a la causa. Quitando la presión, es positiva, pero la gente tiene que saber que no será fácil.