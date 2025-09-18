Álex Rubio, una amenaza amarilla con pasado grana

Álex Rubio (Colmenar de Oreja, Madrid, 23 años) nunca sintió muy querido en el Murcia. O al menos, lo suficiente como para hacer carrera en ... un club que decidió apostar por otros futbolistas. El delantero madrileño llegó al equipo grana en el verano de 2023 tras hacer 18 goles en el Muleño, de Tercera. Iba para el filial, pero se coló en el primer partido liguero del primer equipo en Granada. Munúa le dio once minutos en Los Cármenes, con 1-1 en el marcador, y Álex Rubio los aprovechó: hizo el gol de la victoria.

Con el uruguayo siguió acumulando minutos, también hizo el gol de la victoria en el choque frente al Baleares que llegó tras tres pinchazos del Murcia que pusieron a su técnico en la diana. De hecho, fue destituido en la jornada 11. En el estreno de Alfaro frente al Castilla disfrutó de 62 minutos, y de 7 la semana siguiente en Alicante, pero después desapareció cinco jornadas seguidas. Quiso salir en invierno ante el interés de canteras como la del Espanyol, Valencia y Atlético de Madrid, pero el club no le dejó, aunque sus minutos fueron residuales. En todo el curso, acumuló 738, cifra escasa para un jugador al alza.

Goles en Antequera

Al siguiente verano, Fran Fernández tampoco lo tuvo en consideración. Prefirió a Pedro Benito. Y Álex Rubio tuvo que hacer las maletas para encontrar un hueco en el Antequera, un equipo en el que cayó de pie, hizo 9 goles y un jugó el 'playoff' de ascenso a Segunda. El Murcia pudo repescarlo, pero no lo hizo. Hasta que tras la primera jornada del actual campeonato y tras jugar 29 partidos con el equipo verdiblanco ante el Cartagena, el Villarreal puso encima de la mesa 300.000 euros para llevárselo a su filial. Un equipo que mañana visita Murcia y con el que ya ha jugado 178 minutos en dos partidos. Es un delantero que quizás pudo brillar vestido de grana, aunque él piensa que no le dejaron.