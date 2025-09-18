La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Álex Rubio, en un partido con el filial amarillo. VILLARREAL C. F.

Álex Rubio, una amenaza amarilla con pasado grana

Ni Pablo Alfaro ni Fran Fernández apostaron por un futbolista con olfato goleador por el que el Villarreal pagó 300.000 euros

José Otón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:58

Álex Rubio (Colmenar de Oreja, Madrid, 23 años) nunca sintió muy querido en el Murcia. O al menos, lo suficiente como para hacer carrera en ... un club que decidió apostar por otros futbolistas. El delantero madrileño llegó al equipo grana en el verano de 2023 tras hacer 18 goles en el Muleño, de Tercera. Iba para el filial, pero se coló en el primer partido liguero del primer equipo en Granada. Munúa le dio once minutos en Los Cármenes, con 1-1 en el marcador, y Álex Rubio los aprovechó: hizo el gol de la victoria.

