Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich

José Otón Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:41 Comenta Compartir

La preocupación en el Real Murcia es total por el estado de salud de Saveljich, un futbolista que han sufrido molestias en su rodilla derecha y que está en fase de observación actualmente. De hecho, los gestores de la entidad temen que el central pueda tener afectado el ligamento cruzado, una lesión que en función de su gravedad podría dejarlo fuera desde tres meses a toda la temporada, dependiendo de que el jugador pase por el quirófano o no.

Esteban Saveljich, el central argentino con pasaporte montenegrino, cayó lesionado en el amistoso que el equipo grana disputó ante el Elche en el Enrique Roca. El propio futbolista decidió parar al sentir molestias en su rodilla similares a las que tuvo en noviembre de 2023 cuando militaba en el Burgos y que le obligaron a pasar por el quirófano debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha de la que podría haberse resentido. Aquella lesión le obligó a perderse el resto de la temporada.

En caso de que no se confirmen los peores pronósticos y el club pueda apostar por un tratamiento conservador, el futbolista, en principio, estará más de diez semanas lejos de poder competir, aunque en caso de tener que pasar por el quirófano el defensa podría perderse el resto de la temporada. De ser así, la entidad grana podría acudir al mercado de jugadores en paro para cubrir sus bajas en el flanco derecho al tratarse de lesiones de larga duración.

La rodilla de Zeka

Respecto a Zeka, el extreno albano kosovar, que apenas pudo disputar 11 minutos del estreno liguero del equipo grana en Marbella, podría tener una lesión similar aunque el pronóstico parece mejor. Joseba Etxeberria reconoció después que el futbolista podría tener «un problema en su rodilla». Zeka se ha mostrado irregular desde el inicio de la pretemporada y no ha podido mostrar su mejor nivel debido a las molestias físicas que ha arrastrado desde que llegó.