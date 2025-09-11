La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esteban Saveljich. Real Murcia
Fútbol

Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich

Si se confirma el pronóstico, se podría perder desde tres meses de competición al resto de la temporada si finalmente pasa por el quirófano

José Otón

José Otón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:41

La preocupación en el Real Murcia es total por el estado de salud de Saveljich, un futbolista que han sufrido molestias en su rodilla derecha y que está en fase de observación actualmente. De hecho, los gestores de la entidad temen que el central pueda tener afectado el ligamento cruzado, una lesión que en función de su gravedad podría dejarlo fuera desde tres meses a toda la temporada, dependiendo de que el jugador pase por el quirófano o no.

Esteban Saveljich, el central argentino con pasaporte montenegrino, cayó lesionado en el amistoso que el equipo grana disputó ante el Elche en el Enrique Roca. El propio futbolista decidió parar al sentir molestias en su rodilla similares a las que tuvo en noviembre de 2023 cuando militaba en el Burgos y que le obligaron a pasar por el quirófano debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha de la que podría haberse resentido. Aquella lesión le obligó a perderse el resto de la temporada.

En caso de que no se confirmen los peores pronósticos y el club pueda apostar por un tratamiento conservador, el futbolista, en principio, estará más de diez semanas lejos de poder competir, aunque en caso de tener que pasar por el quirófano el defensa podría perderse el resto de la temporada. De ser así, la entidad grana podría acudir al mercado de jugadores en paro para cubrir sus bajas en el flanco derecho al tratarse de lesiones de larga duración.

La rodilla de Zeka

Respecto a Zeka, el extreno albano kosovar, que apenas pudo disputar 11 minutos del estreno liguero del equipo grana en Marbella, podría tener una lesión similar aunque el pronóstico parece mejor. Joseba Etxeberria reconoció después que el futbolista podría tener «un problema en su rodilla». Zeka se ha mostrado irregular desde el inicio de la pretemporada y no ha podido mostrar su mejor nivel debido a las molestias físicas que ha arrastrado desde que llegó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  5. 5

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  6. 6 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  7. 7 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  8. 8

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  9. 9 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  10. 10

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich

Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich