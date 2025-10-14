Alberto González: "Toca tener personalidad y sacar al Real Murcia de esta situación cuanto antes"

Javier Brocal Martes, 14 de octubre 2025, 11:49 Comenta Compartir

El Real Murcia no pasa por su mejor momento, de hecho, está en la peor situación clasificatoria del conjunto grana en las cuatro temporadas que llevan en Primera Federación. A esta situación se le suman las expectativas de la entidad y la inversión realizada por Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, por lo que la situación es aún más crítica. Por lo tanto, uno de los referentes de la plantilla, como es Alberto González, estaba obligado a salir a rueda de prensa para dar la cara y transmitir su sensación y la de la plantilla en esta momento tan delicado.

El gijonés comenzó hablando sobre cómo está el equipo tras estar atravesando está difícil situación deportiva: “Creo que estamos muy jodidos, como tenemos que estar por la situación. Al final creo que van ya siete jornadas, es un poco más del comienzo de la competición y está claro que los resultados no están siendo ni de lejos los que esperábamos. Entonces, jodidos, con ganas de revertir la situación cuanto antes y pues ya en estas semanas, esperando que llegue el domingo, intentar dar ese primer paso para cambiar ese chip y empezar a darle la vuelta a esto”.

El capitán grana fue preguntado acerca de si el presidente, Felipe Moreno, el director deportivo, Asier Goiria, o el entrenador, Joseba Etxeberria, han mandado algún mensaje especial a la plantilla: “El míster y Goiria suelen ser una persona muy cercana al grupo y le gusta estar cerca del equipo, siempre intentan hablar con nosotros, transmitirnos esas ideas o las cosas que tenemos que mejorar. Creo que nosotros mismos también somos los primeros autocríticos, los primeros que vemos los partidos, que detectamos esas cosas que semana a semana se están repitiendo y tenemos que cambiar. Y ahora falta lo más difícil y lo que tenemos que hacer inmediatamente, que es darles la vuelta en el campo”.

Alberto González analizó las primeras 7 jornadas más en profundidad: “Por hacer un análisis global de estas siete jornadas, sí que en muchas nos hemos ido con la sensación de que quizás por ocasiones podíamos haber sacado mejores resultados y creo que cuando ese patrón se da una semana y otra y otra, no le podemos achacar tanto a esa suerte que tendremos más adelante. Creo que tenemos que estar más finos en las dos áreas. Creo que al final hemos recibido gol en todos los partidos, menos en Torremolinos, que casualmente ha sido el único que hemos ganado y creo que nos está costando materializar esas ocasiones”.

El central afronta su quinta temporada de grana y fue valoró si esta es la peor situación que ha vivido en el Real Murcia: “Ahora mismo te puedo decir que es la peor porque es la que estoy viviendo ahora mismo, pero seguro que si echo la vista atrás no lo es. Hemos tenido situaciones complicadas, en las que parecía que el equipo no tenía ese punto de reacción. Sin ir más lejos, el primer año en segunda RFEF vivimos muchas situaciones prácticamente que eran de 'matchball', de que parecía que el equipo no iba y al final ese equipo supo darle la vuelta. Cuando llevas este escudo y tienes esta responsabilidad, tienes que tener esa capacidad de darle la vuelta a las cosas, de girar y lógicamente estamos en una situación complicada, porque verte en descenso después de siete jornadas con el objetivo que tiene el Real Murcia, que no es otro que el ascenso, lógicamente es una situación que no es buena. Ahora es cuando toca echarle personalidad y que los jugadores demos el máximo y sacar a Murcia de esta situación cuanto antes”.

También habló de los motivos que existen para creer en que se le puede dar la vuelta a la situación actual: “El trabajo que llevamos detrás, que no se ve, sabemos que lo estamos haciendo bien. Ahora, no lo estamos mostrando los domingos, que es cuando realmente importa. Entonces creo que tenemos que tener esa exigencia propia, esa autoexigencia de cada uno. Si con esto no nos está llegando, todos debemos dar un paso adelante y subir el nivel. Al final creo que el proyecto en el que estamos, el equipo en el que estamos, estamos aquí para conseguir los grandes objetivos y tenemos que ser capaces de asumir esos retos”.

Sobre si es comprensible pedir un poco de calma en esta situación o que hay que entender que en esta categoría no hay calma: “Es comprensible, al final es un proyecto para estar arriba, no lo estamos y esa prisa es normal que la tenga. Creo que cuando vamos bien, siempre hablamos en el vestuario de aislarnos también, que el elogio no nos debilite y ahora que lógicamente habrá críticas, todos los jugadores dirán que no estamos a nuestro nivel, pues tenemos que asumirlo, que aislarnos, que hacernos fuertes desde el grupo, apoyarnos entre nosotros y sacar la cabeza. Dar el máximo nivel, crecer día a día, crecer desde los entrenamientos y sobre todo llegar el domingo y sacar los tres puntos”.

Alberto González también tuvo tiempo para comentar sobre la afición "No les diría nada. La afición lo que menos necesita es que le digamos cosas, creo que le tenemos que dar, no pedirles nada, ya que no estamos en disposición de pedir nada. Es una afición que si les damos, se van a enganchar. Si lo que ven en el campo les gusta, al final van a estar con el equipo.

