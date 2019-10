Adrián Hernández: «Hemos merecido los tres puntos» Adrián Hernández, en la rueda de prensa posterior al derbi. / R. M. El técnico del Real Murcia cree que su equipo ha sido «muy dominador» y lamenta que no hayan sabido resolver mejor algunas situaciones para conseguir la victoria Domingo, 6 octubre 2019, 15:56

El empate en el derbi entre UCAM y Real Murcia este domingo no le ha sabido del todo bien a Adrián Hernández, técnico del Real Murcia: «Yo creo que por las sensaciones es positivo, pero no me voy muy contento por lo visto en el campo porque creo que hemos merecido los tres puntos. Nos ha faltado resolver mejor en tres cuartos a la hora de tomar decisiones de centros o disparos. Poco a poco vamos mejorando y hemos sido muy dominadores hoy».

El entrenador murciano, más allá del resultado, está satisfecho porque «los chavales siguen progresando y hay que creer en ellos. Los primeros 25 minutos han sido buenos y la última media hora también. Hemos llevado el peso del partido». Con respecto al esquema que viene utilizando el Real Murcia en las últimas jornadas, Adrián puntualizó que «hemos jugado con tres atrás. Armando en el lateral derecho y Luna en el izquierdo. Es un 3-4-3 con dos mediapuntas y sin extremos, igual que la semana pasada».

El ambiente previo al partido con el recibimiento al autobús grana fue un momento destacado de la cita de este domingo y a ello también se refirió el técnico: «Ha sido muy emocionante, se me han puesto los pelos como escarpias. Muy conmovido, en ese momento intentaba mirar para otro lado porque te emocionaba. Agradecer el despliegue de los aficionados porque en momentos complicados nos están apoyando y eso es digno de alabar. Si alguna vez el equipo funciona como yo creo que puede funcionar será parte de ellos que lo han levantado cuando peor estaba».