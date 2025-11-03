La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Colunga, durante uno de sus primeros entrenamientos con el primer equipo del Murcia. J.M. Rodríguez / AGM

Adrián Colunga, con sitio asegurado solo para el Real Murcia - Nàstic

Al técnico asturiano le tocará esperar para saber si continúa en el banquillo tras la próxima jornada

Fernando Perals

Fernando Perals

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

Adrián Colunga tiene motivos más que de sobra para sonreír y disfrutar de su primera experiencia al frente del primer equipo del Real Murcia. Con ... solo un par de entrenamientos, el técnico asturiano llevó a los suyos a la segunda ronda de Copa del Rey. Y solo con otras dos sesiones más, el ovetense sumó la segunda victoria de la temporada ante el filial del Real Betis, dos meses después de la última.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  9. 9 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  10. 10 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Adrián Colunga, con sitio asegurado solo para el Real Murcia - Nàstic

Adrián Colunga, con sitio asegurado solo para el Real Murcia - Nàstic