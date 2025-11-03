Adrián Colunga, con sitio asegurado solo para el Real Murcia - Nàstic

Adrián Colunga tiene motivos más que de sobra para sonreír y disfrutar de su primera experiencia al frente del primer equipo del Real Murcia. Con ... solo un par de entrenamientos, el técnico asturiano llevó a los suyos a la segunda ronda de Copa del Rey. Y solo con otras dos sesiones más, el ovetense sumó la segunda victoria de la temporada ante el filial del Real Betis, dos meses después de la última.

El vestuario parece otro y los jugadores creen en la idea de su nuevo técnico, que ha llegado con nuevos aires al vestuario e ideas frescas tras la marcha de Joseba Etxeberria. Pero, a pesar de todo, la continuidad del asturiano no está confirmada hasta final de campaña.

Volver al Imperial

Según pudo saber LA VERDAD, Adrián Colunga solo tiene asegurado su sitio en el banquillo grana para el próximo duelo ante el Nàstic de Tarragona (sábado, 21.00 horas). A partir de entonces, el entrenador tendrá que seguir esperando acontecimientos. Si los resultados le acompañan, es prácticamente imposible que alguien le robe el puesto. Desde la cúpula directiva de la entidad están muy satisfechos con su trabajo y con el aroma que desprende el equipo, pero, como ocurre con cualquier entrenador, los resultados mandan, y no ganar ante el cuadro catalán podría adelantar movimientos en la entidad que podrían afectar a su continuidad al frente del equipo.

Lo que está claro es que Colunga regresará al Real Murcia Imperial en caso de no seguir liderando al primer equipo desde el banquillo. Antiguamente, la ley no permitía regresar al segundo equipo a un técnico interino que hubiera dirigido al primer equipo más de dos jornadas, pero esta ha cambiado, por lo que el asturiano podría volver a coger las riendas del Imperial en cualquier momento, independientemente del número de choques que haya entrenado al Real Murcia.