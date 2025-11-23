Adrián Colunga mueve el sistema y Antonio David se suelta con Sekou

1 Colunga volvió a reajustar el equipo con otro sistema, con Palmberg y Bustos a banda cambiada y Jorge y Héctor como centrales

Cada partido es una muestra de la versatilidad de Adrián Colunga como entrenador. Si la semana pasada jugó con tres centrales y carrileros, esta vez ... planteó como sistema un 4-3-3. Sekou regresó a la medular, se mantuvo Antonio David, volvió Isi Gómez y las bandas funcionaron de otra forma. Bustos, que ya ha sido extremo y carrilero, jugó esta vez por la derecha y Palmberg lo hizo por la izquierda. Ambos a perfil cambiado, dejando que los laterales se incorporasen. Una vuelta de tuerca más, como la de confiar en Héctor Pérez, un central diestro, en el perfil zurdo del eje de la zaga y meter al debutante Jorge. Para defender, el Murcia se puso en un 4-4-2. Palmberg se juntaba con Flakus y era Antonio David el que cerraba la banda zurda. Hasta ahora, no hay dos semanas iguales con Colunga.

2 La presencia de Sekou en la medular permitió soltarse a Antonio David, que pudo asomarse en la frontal para hacer el 0-1

Antonio David no es un mediocentro puro, aunque le ha tocado jugar de '6'. Ahí sufrió mucho la semana pasada, errático y también desasistido. La cosa cambió con Sekou. El pivote dejó el centro de la defensa para convertirse en el sostén en la medular. Con ese cambio de roles, el canterano del Real Madrid pudo jugar más suelto posicionalmente. Tenía la posibilidad de desengancharse habiendo otro compañero que iba a guardar las espaldas de todos. Y eso fue lo que pasó con el 0-1, llegando a la frontal para disparar. Un ejemplo de las relaciones entre jugadores de las que habla el técnico grana.

3 A pesar del primer gol, el Antequera generó más peligro en la primera parte y fue peligroso con varios contragolpes

La alegría por el 0-1 justo antes del descanso no esconde una primera parte con problemas. De hecho, el gol había estado más cerca del Antequera. A los granas les había costado generar peligro. Su primer tiro entre los tres palos fue en el gol. Antes solo había probado con un disparo de Mier muy alto. Sin más remates ni otras llegadas prometedoras, con varios centros sin mayores consecuencias de sus laterales, las ocasiones eran de los de Abel Gómez y siempre en transición. Con jugadores como Biabiany o Njalla, amenazaron al contragolpe. Supieron ocupar los espacios en cada salida a campo abierto y el Murcia lo pasó mal en esa situación defensiva, replegando y corriendo hacia atrás.

4 Abel Gómez planteó una doble punta que dio un susto al Murcia, que se repuso con un Cristo de menos a más

El Antequera decidió cambiar cosas. Y lo que hizo surtió un efecto tan rápido como efímero. Njalla dejó la banda y se metió como segundo punta. Así tuvo el Antequera su mejor ocasión en la segunda parte. Marcelo dos Santos, el '9', atrajo la atención en el área en un centro y Njalla lo aprovechó para cabecear ante Mier. Pero los locales no siguieron esa línea. No les dejó Cristo. Y es que el lateral izquierdo se rehizo de manera notable. Suya fue la pérdida en esa ocasión, que se sumaba a algún otro error en el primer tiempo. Pero a partir de ahí, fue ganando duelos y no dio facilidades a Biabiany. Hasta cambiaron las tornas cuando el defensa le robó la pelota al blanquiverde para luego disparar al palo.

5 Los granas, firmes atrás y mejores en lo emocional, no sufrieron y pudieron implicar a jugadores como Schalk y Juan Carlos Real

Un triple cambio de Abel Gómez como embestida final vaticinaba unos últimos minutos de sufrimiento para un Murcia que, sin embargo, se mantuvo firme atrás y superior en lo emocional. Además, las sustituciones de Colunga fueron útiles para rehabilitar a jugadores a los que ahora no puede renunciar. Schalk tuvo un tramo para acumular minutos y sentirse parte de un equipo al alza. Y Juan Carlos Real pudo buscar parte de esa confianza que hace tiempo no transmite. Estuvo implicado en las dos ocasiones de Pedro Benito, la última la que significó el 0-2 y la tercera victoria liguera de Colunga.