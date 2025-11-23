La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cristo, jugador del Real Murcia, recibe el balón delante de Biabiany, del Antequera. LOF

Adrián Colunga mueve el sistema y Antonio David se suelta con Sekou

El Real Murcia sufre primero con las contras del Antequera, pero controla el segundo tiempo firme con Héctor y Jorge y con un Cristo de menos a más

David Soria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:57

1 Colunga volvió a reajustar el equipo con otro sistema, con Palmberg y Bustos a banda cambiada y Jorge y Héctor como centrales

Cada partido es una muestra de la versatilidad de Adrián Colunga como entrenador. Si la semana pasada jugó con tres centrales y carrileros, esta vez ... planteó como sistema un 4-3-3. Sekou regresó a la medular, se mantuvo Antonio David, volvió Isi Gómez y las bandas funcionaron de otra forma. Bustos, que ya ha sido extremo y carrilero, jugó esta vez por la derecha y Palmberg lo hizo por la izquierda. Ambos a perfil cambiado, dejando que los laterales se incorporasen. Una vuelta de tuerca más, como la de confiar en Héctor Pérez, un central diestro, en el perfil zurdo del eje de la zaga y meter al debutante Jorge. Para defender, el Murcia se puso en un 4-4-2. Palmberg se juntaba con Flakus y era Antonio David el que cerraba la banda zurda. Hasta ahora, no hay dos semanas iguales con Colunga.

