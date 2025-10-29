Adrián Colunga llega al banquillo del Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria

Ayer no fue un día tranquilo para Felipe Moreno. El presidente del Real Murcia salió a primera hora de la mañana desde Madrid hacia ... Murcia, y desde bien temprano, como es habitual, comenzó el habitual carrusel de llamadas a sus colaboradores de confianza. Su coche es muchas veces su oficina de trabajo y donde organiza la jornada. Venía desde su casa en Leganés con la decisión tomada: no podía aguantar ni un minuto más manteniendo a Joseba Etxeberria en el cargo de entrenador. Los números delataban al técnico vasco: uno de los mayores presupuestos de Primera Federación y solo una victoria en nueve partidos. O lo que es lo mismo: 7 puntos de 27 posibles y penúltimo puesto de la tabla. Como se quiera mirar. Pero lo peor para el dirigente grana no eran solo las matemáticas: el juego del Real Murcia había ido a peor cada semana hasta tocar fondo en Elda, donde el conjunto murciano fue una caricatura, un equipo menor, un grupo de futbolistas perdidos sobre el césped. Ni el empate final fue suficiente para indultar una semana más a un técnico agotado.

La primera reunión

Tras resolver diferentes asuntos de otra índole, Felipe Moreno abrió la puerta de su despacho en el Enrique Roca a Asier Goiria y el propio Joseba Etxeberria. El empresario cordobés se rodeó para este envite de Paco López y José Manuel Sánchez, sus personas de confianza en el día a día. Solo faltaba por ver si el entrenador vasco se marchaba del club por las buenas o dando un portazo, queriendo cobrar todo su salario. Pero fue más bien lo primero, sin peleas, sin más ruido de juzgados. Lo de Goiria quedó para después, para una comida en la que el presidente grana y el director deportivo se dijeron las cosas cara a cara cerca del Mar Menor. Ambos acercaron posturas y pactaron una salida digna para un director deportivo que desde que llegó al club ha contado con la total confianza del dueño de la entidad centenaria, que hoy quiere cerrar su salida antes de una comparecencia pública fijada para las 10.30 horas en la que el vasco podría cerrar una etapa.

El extécnico grana se despidió de los que han sido sus jugadores antes de las cuatro de la tarde de ayer con una charla de apenas tres minutos

Goiria se puede quejar de poco. Es verdad que Fran Fernández era un técnico cuyo nombre estaba encima de la mesa cuando él llego, en el verano de 2024, pero entre otros candidatos que barajó el vasco se decidió por el almeriense tras una reunión en el Parador de Puerto Lumbreras de la que el propio Goiria aseguró salir convencido. Después hizo una plantilla en connivencia con su técnico, y tras un primer intento de ascenso fallido pudo emprender un segundo proyecto con todas las garantía: un presupuesto alto para la categoría y la libertad para elegir a un técnico de su total confianza y los jugadores ideales para su proyecto. Pero Goiria falló y por eso se marcha junto a Etxeberria, al menos eso tiene previsto anunciar Felipe Moreno hoy en una rueda de prensa en la que el presidente grana dará la la cara y explicará a sus aficionados cuáles son sus planes futuros.

25 minutos de charla

En Pinatar Arena siguieron pasando cosas. Lo primero ocurrió antes de las cuatro de la tarde, lcuando Etxeberria se despidió de la plantilla con una charla de poco más de tres minutos que no resultó demasiado emotiva. «No ha podido ser, el fútbol tiene estas cosas», dijo el preparador vasco antes de marcharse e incluso reconocer que no sabía exáctamente qué motivó este fracaso.

Justo después estaba fijado el primer entrenamiento de la semana del primer equipo en el que se estrenaba Adrián Colunga (Oviedo, 40 años), una figura muy conocida en su etapa como jugador que ha comenzado recientemente su carrera en los banquillos. 152 partidos en Primera en equipos como el Zaragoza, Getafe, Sporting de Gijón y Granada, aunque también sumó otros 54 en Segunda. Más otros 58 en Segunda B al inicio de su carrera en equipos como el Marino de Luanco y el Pájara-Playas.

El presidente grana dará una rueda de prensa hoy para exponer sus planes a corto plazo y el director deportivo vasco podría decir adiós al Real Murcia tras año y medio

En el banquillo arrancó en las bases del Mallorca para pasar después a las bases del Real Murcia, donde cumple sus segunda etapa. De hecho, en la primera al frente del juvenil de División de Honor dejó un buen sabor que le abrió las puertas de un Imperial que había abandonado Cuéllar. Colunga tiene una oportunidad de altura al frente del equipo grana. De momento disfrutará de dos partidos, hasta el próximo domingo, para demostrar que puede dirigir a un Real Murcia en el que Etxeberria, con más horas de vuelo, ha fracasado.

Su primera sesión duró algo más de una hora, aunque antes charló más de 25 minutos con unos futbolistas a los que explicó cuál es su dinámica de trabajo y lo que quiere de ellos. Es un técnico que conoce a los futbolistas del filial, cuyo sistema es un 4-2-3-1 y que sabe que su carrera puede cambiar si mete al Real Murcia en la siguiente eliminatoria de Copa y su nuevo equipo gana el domingo en Sevilla. Si lo hace, después Felipe Moreno decidirá.

Pedro León y el nuevo técnico coincidieron en el Getafe

Adrián Colunga tiene puntos de apoyo en el vestuario grana. Para empezar, el nuevo entrenador conoce personalmente a futbolistas que están en la dinámica del primer equipo y que cuentan con ficha del Imperial. De hecho, podría tirar de muchos de ellos para el duelo copero de mañana ante el Antequera en el Enrique Roca (21.00 horas). Pero además, hay un futbolista en la primera plantilla con el que tiene una relación especial. Y es que el ovetense militó dos temporadas en el Getafe, de 2012 a 2014, en las que coincidió con Pedro León, actual capitán grana. Ambos compartieron cerca de cincuenta partidos en el Coliseum y que ahora tienen una oportunidad para ayudarse mutuamente a reflotar al Real Murcia.