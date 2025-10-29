La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adrián Colunga, el tercero por la derecha, junto a parte de la plantilla del Real Murcia, en el entrenamiento del equipo grana de la tarde de ayer en el Pinatar Arena. J. M. Rodríguez / AGM

Adrián Colunga llega al banquillo del Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria

El presidente cesa al técnico vasco en el estadio, come con Goiria para tratar su adiós y después ve el entrenamiento del nuevo técnico grana

José Otón

José Otón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:29

Comenta

Ayer no fue un día tranquilo para Felipe Moreno. El presidente del Real Murcia salió a primera hora de la mañana desde Madrid hacia ... Murcia, y desde bien temprano, como es habitual, comenzó el habitual carrusel de llamadas a sus colaboradores de confianza. Su coche es muchas veces su oficina de trabajo y donde organiza la jornada. Venía desde su casa en Leganés con la decisión tomada: no podía aguantar ni un minuto más manteniendo a Joseba Etxeberria en el cargo de entrenador. Los números delataban al técnico vasco: uno de los mayores presupuestos de Primera Federación y solo una victoria en nueve partidos. O lo que es lo mismo: 7 puntos de 27 posibles y penúltimo puesto de la tabla. Como se quiera mirar. Pero lo peor para el dirigente grana no eran solo las matemáticas: el juego del Real Murcia había ido a peor cada semana hasta tocar fondo en Elda, donde el conjunto murciano fue una caricatura, un equipo menor, un grupo de futbolistas perdidos sobre el césped. Ni el empate final fue suficiente para indultar una semana más a un técnico agotado.

