Adrián Colunga: Un cotizado delantero para un banquillo volcánico

José Otón Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

S u pretensión no era ser futbolista, tampoco su prioridad desde niño, pero lo fue casi sin quererlo. Y de los buenos. Quizás fueron los genes de su abuelo, jugador de fútbol en el Sporting de Gijón. Que desde muy joven se enrolara en la cantera de Mareo pese a haber nacido en Oviedo (40 años) llama la atención.

Los recuerda como tiempos felices, aunque pese a formarse en todas las categorías del equipo rojiblanco tuvo que dejar el club de su vida para que se le tuviera en cuenta. Tenía solo 16 años, siendo juvenil, cuando incluso estuvo cerca de colgar las botas por una lesión de espalda que le dejó casi un año entero sin jugar. Esto ya le hizo madurar pronto.

El nuevo entrenador del Real Murcia, pese al dolor producido por aquella vértebra maldita, se enroló después, casi por casualidad, en un equipo de la Tercera asturiana. Y sin hacerse ilusiones, a partir de ahí comenzó a salirle todo bien. Antes de los 18 ya había debutado en Segunda B en el Marino de Luanco. Volvió al Sporting, que lo recuperó para cederlo de nuevo al equipo del Miramar.

También pasó por la Tercera balear antes de ir al Pájara-Playas canario. Una odisea casual, pero que le volvió a salir a pedir de boca. Firmó un gran año en el archipiélago, jugó 39 partidos e hizo 12 goles, lo que le abrió las puertas de Las Palmas, su primer histórico del fútbol español. En dos años había pasado casi de dejar el fútbol a jugar en Segunda División.

Solo un año después cuatro millones y medio pagó el Recreativo de Huelva para llevarlo a Primera, donde no necesitó demasiado tiempo de adaptación ya que en su primer año en la élite jugó 33 partidos y anotó 9 goles. Incluso se estrenó en la categoría haciendo el único gol de la victoria de su equipo en el Benito Villamarín. Ya era un tipo con suerte, aunque el problema fue el descenso onubense y los meses oscuros que llegaron después.

Hasta que dio el saltó al Zaragoza, su tercer histórico en tres años. Y de ahí, después de hacer otro buen puñado de goles, al Getafe, donde saboreó competición europea. Allí trabajó a las órdenes de Míchel, el ex del Madrid, el primer técnico que le marcó de verdad. El destino le permitió después regresar al Sporting para jugar en Primera. Fue agridulce la experiencia por el descenso que no pudo evitar Javier Clemente, el segundo de los técnicos que siempre recuerda.

Granada y Mallorca fueron sus últimos clubes en España. De todo aquello se le quedó una espina clavada. Fue un delantero cotizado y sus equipos siempre generaron millonadas con sus traspasos de los que él nunca se benefició. Incluso uno al Brighton inglés. Antes de colgar las botas, también se permitió un par de aventuras más exóticas en Chipre y Brasil. «Nunca pensé en el dinero, me arrepiento de no haber apretado más, nunca negocié un contrato. Era muy introvertido», aseguró recientemente.

Se retiró del fútbol con 152 partidos y 36 goles en la Primera española, entre otros logros, dejando en la retina de los aficionados españoles la imagen de un delantero versátil, punzante, que hacía gol desde cualquier posición.

Adrián Colunga fue un futbolista de origen humilde, que siempre asegura que «nunca voy a medias en la vida», como filosofía vital. También es partidario de la cultura del esfuerzo, de los futbolistas que se ganan los minutos en el campo. Por eso no quiere regalar nada, pese a que es un preparador que tiene mucho de psicólogo, de convencer comunicando. De hecho, es de los que les gusta desbloquear mentalmente a sus futbolistas, justo lo que tiene que hacer en el Real Murcia.

Así es como técnico, al menos en las categorías de fútbol base de las que sale. Nunca fue un '9' al uso, se adaptaba a varias posiciones o modelos de juego. Siempre jugando en ataque, más por la izquierda que como extremo derecho, un puesto que no le terminaba de gustar. Quizás por eso es un técnico versátil, capaz de jugar con defensa de cuatro o de tres centrales. Es polivalente y camaleónico, y se enfrenta ahora a su primer gran reto en el banquillo.

En las distancias cortas el asturiano no regala sonrisas gratuitas. Dicen los que están cerca que es serio de primeras, prudente, incluso algo áspero, pero que también se abre cuando conoce a las personas, donde muestra su capacidad de confiar en los que le rodean, de su equipo de trabajo.

Lo que también tiene de serie es el don de la oportunidad, el saber estar donde debe estar, con una gran capacidad de adaptación a nuevos entornos. Y también el ser valiente. De hecho, comenzó a entrenar al Imperial después de una experiencia en Eslovaquia y gracias a que su antecesor, Carlos Cuéllar, dejó plantado al filial grana. Colunga, asentado en Mallorca, no dudó en hacer las maletas tras la llamada de Asensio, volar hasta Murcia con su mujer y su hija, alquilar una casa en Altorreal y aceptar un reto que puede ser otro trampolín. El fútbol le ha dado su primera gran oportunidad de convertir un banquillo volcánico en su nueva casa.

