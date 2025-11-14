Adrián Colunga: «Los chicos son esponjas, la predisposición es muy buena»

Adrián Colunga tiene claro el foco: Teruel. Ni su continuidad en el banquillo del Real Murcia ni la futura cita en la Copa del Rey ... ante el Cádiz. Para el entrenador grana nada importa más que el próximo encuentro de Liga, este domingo otra vez en casa (12.00 horas) y después de dos victorias seguidas. «Los chicos son conscientes de que cada partido es importante. Los resultados facilitan que estén más contentos. Ahora mismo son esponjas, la predisposición es muy buena», afirmó.

El técnico gallego subrayó la dificultad del rival, un recién ascendido que está en puesto de 'playoff': «Sabemos que vamos a tener un partido ante un equipo que es muy intenso, muy rocoso. Tienen una manera de jugar muy clara. Será un duelo de Primera Federación complicado, como son todos. Nosotros tenemos que ir a por los tres puntos». Además, será el segundo encuentro consecutivo en el estadio Enrique Roca. «La afición es espectacular. Esperemos que el hecho de jugar en casa, con cómo aprieta la gente, sea para positivo. El otro día fue una maravilla cómo tiraron del equipo. Nosotros tenemos que darle trabajo y si puede ser con los tres puntos, fantástico».

A la espera de Palmberg

En estos dos últimos partidos también se ha reencontrado con la portería contraria David Flakus. «Los delanteros viven del gol. Yo fui delantero y te juzgan por los goles que haces, pero el trabajo en general es muy bueno. Estamos teniendo ocasiones y ahora entran», indicó. Colunga avanzó que Joao Pedro Palmberg, renovado esta semana hasta 2030 y que fue baja la semana pasada por problemas físicos, podría regresar al equipo: «La semana pasada prácticamente no entrenó ningún día, en esta seguramente pueda entrar en la convocatoria. Lo demás sigue igual». Así, seguirían fuera Piñeiro, Saveljich, Jaso, Zeka y Moyita.