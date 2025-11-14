La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adrián Colunga, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM
Real Murcia

Adrián Colunga: «Los chicos son esponjas, la predisposición es muy buena»

El entrenador del Real Murcia no piensa en su futuro ni en la Copa y solo se centra en el sorprendente Teruel, «un equipo intenso y muy rocoso»

David Soria

David Soria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

Adrián Colunga tiene claro el foco: Teruel. Ni su continuidad en el banquillo del Real Murcia ni la futura cita en la Copa del Rey ... ante el Cádiz. Para el entrenador grana nada importa más que el próximo encuentro de Liga, este domingo otra vez en casa (12.00 horas) y después de dos victorias seguidas. «Los chicos son conscientes de que cada partido es importante. Los resultados facilitan que estén más contentos. Ahora mismo son esponjas, la predisposición es muy buena», afirmó.

