Ser abonado del Real Murcia tiene premio

Ser abonado del Real Murcia es algo más que acudir a un partido de fútbol cada quince días. El beneficio que genera serlo no ... tiene por qué ser solo emocional y de pertenencia a un club histórico con más de cien años de vida, tener el carné de socio de la temporada 2025-26 permitirá a los fieles granas beneficiarse de otros productos y ventajas que ponen al alcance muchos de los patrocinadores que apoyan a la entidad que preside Felipe Moreno.

Uno de los premios más llamativos y beneficiosos tiene que ver con la posibilidad de que al abonado el carné y la camiseta del primer equipo grana le salga gratis. Para eso tienen que domiciliar su nómina en Caja Rural Central, uno de los clásicos patrocinadores de la entidad centenaria en los últimos años que además de formar parte de la indumentaria del primer equipo también patrocinará la nueva 'Zona Experience' de la grada lateral.

Los requisitos para beneficiarte del premio son que la nómina sea de al menos 1.200 euros (salario mínimo interprofesional) y que la permanencia sea de al menos 24 meses. También se pueden beneficiar de este premio los autónomos y pensionistas e incluso si el interesado ya tiene su abono y tu camiseta comprados, este entidad bancaria permite a los interesados beneficiarse de esta promoción presentando los recibos de compra de ambos productos.

Otro de los que se ha mojado es Universae, el Instituto Superior de Formación Profesional que cumple su cuarto año consecutivo como patrocinador de la entidad y que también ha querido hacer un guiño con los aficionados murcianistas. Por eso ha lanzado una promoción especial para éstos y también para sus familiares hasta segundo grado con la que obtener un descuento adicional de 200 euros en la matrícula de cualquiera de las titulaciones que esta entidad oferta este curso.

Su oferta educativa es oficial, tanto online como presencial o híbrida, del Grado Superior en Administración y Finanzas, Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, entre otras 50 titulaciones de grados de Formación Profesional.

Gasolina más barata

El Real Murcia también está cerca de cerrar un acuerdo con una importante red de gasolineras que ofrecerán una tarjeta de descuento directo a los socios granas a la hora de llenar su depósito. Pero los descuentos también atañen a actividades fuera de la Región. Como la posibilidad de obtener entradas un 5% más baratas de Puy du Fou España, un parque temático e histórico ubicado en Toledo y Guadamur. El Real Murcia, incluso, está ultimando una promoción para viajar de forma organizada con Hotel, espectáculo y partido a este enclave. por su parte, la marca Svan, especializada en soluciones de climatización, refrigeración y electrodomésticos que permanece un año más como patrocinador principal de la ropa de entrenamiento del primer equipo, también ofrece descuentos a los abonados granas si adquieren sus productos, igual que Academia Alba, que cuenta con gran variedad de opciones educativas para aprobar asignaturas pendientes, aprender diferentes idiomas o acceder a distintos Ciclos Formativos o a la Universidad.

Ser abonado del Real Murcia también ofrece ventajas en el apartado culinario. Por ejemplo, si los fieles granas apuestan por Mano a Mano, una pizzeria donde degustar pizzas artesanales, empanadillas argentinas o saltimboccas napolitanos, éstos contarán con 2 euros para gastar cada vez que acudan a sus establecimientos y su cuenta supere los 10 euros con solo presentar el carné de socio del Real Murcia. Una oferta válida de martes a jueves, excepto festivos y vísperas de ellos. Igual que los que apuesten por pedir una pizza a Dominos o acudir al restaurante Puertas de Murcia. Incluso para los que compren en los Supermecados Lesco.

Más espacios publicitarios

El Real Murcia cerró el pasado ejercicio rozando los 2 millones de euros en patrocinios y publicidad, sin contar con los diferentes intercambios comerciales, cifra muy voluminosa para un club de tercera categoría. Todo apunta a que para la campaña 2025-26 el registro aumentará ya que la demanda de los patrocinadores es alta y el club ha habilitado diferentes soportes para dar cabida a todas las firmas y marcas interesadas.

Los nuevos videomarcadores de 24 metros de ancho, además de las nuevas pantallas led de los vomitorios, permitirán multiplicar las insertaciones publicitarias, además de las nuevas lonas exteriores que los gestores del club ya está instalando tanto en el fondo sur como en la grada lateral del estadio, visibles incluso desde la autopista y la nueva zona de conciertos. Además, la inauguración de la 'Zona experience', patrocinada por Caja Rural, también será un activo más.

Por otro lado, el Murcia, que ya suma 15.500 socios, juega hoy un nuevo amistoso de pretemporada en Pinatar Arena (10.30 horas) ante el Melilla.