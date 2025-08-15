La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados del Real Murcia, el pasado 2 de julio, haciendo colas en las taquillas del estadio para retirar su abono. NACHO GARCÍA / AGM

Ser abonado del Real Murcia tiene premio

Los patrocinadores del club ofrecen a los fieles desde carné y la camiseta oficial gratis, a 200 euros de rebaja en cursos de FP o en pizzas artesanas

José Otón

José Otón

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:11

Ser abonado del Real Murcia es algo más que acudir a un partido de fútbol cada quince días. El beneficio que genera serlo no ... tiene por qué ser solo emocional y de pertenencia a un club histórico con más de cien años de vida, tener el carné de socio de la temporada 2025-26 permitirá a los fieles granas beneficiarse de otros productos y ventajas que ponen al alcance muchos de los patrocinadores que apoyan a la entidad que preside Felipe Moreno.

