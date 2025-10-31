La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Amplificador · 31 de octubre

La semana política de los mil frentes abiertos

Puigdemont, Guardiola, Mazón y hasta Juan Carlos I han actuado esta semana, coronada por la sesión de investigación del 'caso Koldo', en vísperas de Halloween

Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

El Amplificador · 17 de octubre · 22 min

Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

El Amplificador · 3 de octubre · 15 min

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

Las voces de la violencia en España

El Amplificador · 19 de septiembre · 22 min

Las voces de la violencia en España

Japón: el país del futuro que nació de la guerra

El Amplificador · 5 de septiembre · 19 min

Japón: el país del futuro que nació de la guerra

El turismo a través de nuestro cine

El Amplificador del verano · 25 de julio · 13 min

El turismo a través de nuestro cine

Carlos G. Fernández
Lourdes Pérez

Carlos G. Fernández y Lourdes Pérez

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Una semana como cualquier otra, pero sin duda repleta de puntos de interés político. Algunos previstos, como la comisión de investigación del 'caso Koldo' donde ha comparecido Pedro Sánchez o la conmemoración del aniversario de la dana, y otros menos previstos, como la convocatoria de elecciones en Extremadura, la ruptura del pacto Junts-PSOE o la entrevista en Le Figaro a Juan Carlos I. Para analizar todo ello, tenemos por supuesto a Lourdes Pérez, nuestra experta en el, todavía, arte de la política.

Créditos

  • Ilustración Álex Sánchez

  • Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia

La semana política de los mil frentes abiertos

El acuerdo entre Israel y Hamás, que ha comenzado a implementarse poco a poco, es hasta la fecha el paso más prometedor para conseguir estabilizar la región y detener los bombardeos

En este episodio partimos de la figura cambiante del sobrino de JFK para pasar por la sanidad estadounidense y la nueva ola mundial de desconfianza hacia los expertos

Más de cincuenta voces de víctimas conforman el nuevo libro del periodista Doménico Chiappe. Hablan en primera persona elaborando un fresco de historias que merecen atención

Hace 80 años, Japón firmó la rendición y el fin de la 2ª Guerra Mundial. Su evolución hasta hoy, cuando se enfrenta a una grave crisis demográfica, es apasionante

Las películas españolas llevan más de medio siglo hablando del turismo: una línea temporal que muestra cómo hemos cambiado, de Paco Martínez Soria a Santiago Segura

Sí, todavía se oye mucho lo de 'Operación bikini' que suena tan viejo. El verano es para muchos frustrante, un examen nada deseado sobre la imagen del cuerpo

Once colaboradores de El Amplificador aportan cada uno una idea para escapar a otros mundos: ficciones y ensayos sobre historia, política, naturaleza, economía o deportes

Brian Wilson falleció hace apenas un mes. En los años 60 revolucionó la historia de la música pop mientras luchaba con sus graves problemas de salud mental

¡Alto el fuego! La llamada guerra de los doce días ha monopolizado las últimas semanas, dejando más interrogantes que respuestas. Poco después, «toda» la OTAN firma el 5%

Un día que estalla con un informe de 400 páginas, sigue con la dimisión de Santos Cerdán y termina con una complicada rueda de prensa del Presidente del Gobierno

