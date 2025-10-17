Habrá tiempo de leer la letra pequeña, de ver cuánto gato encerrado hay, de demostrar probables malas intenciones. Pero lo que está claro es que la situación ahora es infinitamente mejor que hace dos semanas: ya no caen bombas en Gaza, entra la ayuda humanitaria y se han liberado todos los rehenes vivos. A partir de aquí, todo lo contrario a un camino de rosas: ¿Habrá un autogobierno palestino? ¿Cómo será? ¿Se llegará a juzgar al Gobierno israelí en tribunales internacionales? ¿Qué garantiza que no vuelva a descontrolarse la situación y estalle de nuevo el conflicto? Para todas estas cuestiones tenemos a Zigor Aldama, analista internacional, a Mikel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo, y a Lourdes Pérez, analista política, que pondrá la mirada sobre cómo este cambio puede afectar a la estrategia de los partidos españoles. Ha estallado la paz.

Créditos Participan Lourdes Pérez y Mikel Ayestaran

Ilustración Álex Sánchez

Grabación, edición y mezcla Íñigo Martín Ciordia