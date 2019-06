Los X-Men otra vez a la carga

Reconozco que me da una pereza infinita hablar otra vez de la adaptación de un cómic de Marvel. Me dan ganas de copiar y pegar, y eso que son producciones bien hechas, que cuidan los detalles y tratan de distinguir cada película de las otras. Aun así, cada vez que me siento a ver alguna, me parece tan indistinguible como cuando me pongo delante de los cien tipos de yogures de venta en el supermercado. Variaciones del mismo tema.

Así que 'X-Men: Fénix Oscura' no es precisamente el film que estaba deseando ver, por mucho que estén interpretes tan solventes como Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender o (no tan solvente) Nicholas Hoult.

En cuanto al argumento, ya sabéis, lo de siempre. Alienígenas atacando la tierra, los mutantes tratando de salvarla, los humanos desconfiando de los X-Men y los X-Men en sus eternas luchas interiores.

Sin embargo 'El sótano de Ma' resulta mucho más estimulante. No sólo porque la protagonizan dos actrices ganadoras de Oscar, Octavia Spencer y Allison Janney (que ya coincidieron en 'Criadas y señoras' (2011) y en las primeras, y mejores, temporadas de la serie 'Mom'), sino porque es de esas películas de terror gamberras que le dan una vuelta a lo establecido. Aunque lo cierto es que eso dura sólo lo que dura el planteamiento de la historia, pues luego se convierte en un convencional juego de venganza.

Spencer es una mujer que se hace amiga de un grupo de adolescentes, a los que les deja su sótano para que puedan beber, fumar y todo ese tipo de cosas que un adolescente jamás cuenta a sus padres. Pero claro, las verdaderas intenciones de esta anfitriona no es hacerle la competencia a las discotecas o a los asientos traseros de los coches, sino algo mucho más siniestro. Lo cierto es que viendo el nivel de estos muchachos, casi es un favor a la humanidad el tratar de acabar con ellos.

Debería haber en el cine una subcategoría especial llamada «películas de Diane Keaton», situada en la intersección entre la comedia con mensaje, el drama amable, la reivindicación blanda feminista y «Las chicas de oro». Por supuesto, en todas ellas, Diane siempre hace el mismo papel, pero con distinto nombre.

La filosofía de todas ellas es el carpe diem o el nunca es tarde para ser feliz, aunque tengas llamando a tu puerta a la Parca. Ese es el espíritu imperante en 'Mejor que nunca', donde en una residencia de ancianos la aguerrida Keaton (con esa sonrisa perene que ni Casado tiene) se decide a crear un grupo de animadoras. La secundan en esta tarea veteranas actrices cómicas como Jacki Weaver, Pam Grier o Rhea Perlman.

Si sois seguidores de la serie 'Grace y Frankie' la gozaréis, y si sois nuevos, podéis seguir viendo 'Cuando menos te lo esperas' (2003), 'Así nos va' (2014), '¡Por fin solos!' (2012), 'Cuando ellas quieren' (2018), 'Una cita en el parque' (2017) o la que para mí es la precursora de todas estas pero en modo cuarentona, 'Baby, tú vales mucho' (1987).

Lo que nunca falta los viernes es una comedia española, que desde 'Ocho apellidos vascos', no para de explotar el factor etnográfico. 'Antes de la quema' lo hace encadenando en el guion un montón de chistes de andaluces, hasta que parece una chirigota más estirada que un episodio de una serie española, en lugar de una película.

Un muerto de hambre, compendio de los picaros españoles, se ve involucrado en un golpe para sustraer una cantidad indecente de droga. La supuesta gracia de Salva Reina es en la que confían para que no naufrague esta aventura. Llevaros salvavidas.

Los habitantes de la Región de Murcia tenemos la suerte de disponer de tres días de fin de semana, como si fuéramos ricos. Considerarlos un ensayo general del verano. Que tengáis una semana, y un puente, de cine.