The Waterboys en San Javier Música. Auditorio Parque Almansa. San Javier. Viernes a las 21.30 horas. Entradas: 40 euros. Jueves, 27 junio 2019, 22:06

Después de 40 años y 15 discos, la banda británica The Waterboys sigue sorprendiendo con cada nuevo trabajo. Este viernes, los referentes del folk británico y el rock and roll actuarán en la inauguración de Jazz San Javier con su último álbum, 'Where The Action Is'. El nuevo disco ha sorprendido una vez más a sus seguidores, con una amplia variedad de influencias musicales y también literarias.