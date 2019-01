Vuelve Rocky 02:20 Sylvester Stallone recupera su personaje más carismático a sus 72 años, aunque deja los puñetazos a sus pupilos. / warner bros CARLOS MARTÍNEZ Viernes, 25 enero 2019, 02:41

Tras el blue Monday tenemos nuestro particular blue Friday cinematográfico, porque ninguna de las grandes películas de la temporada llega hoy a nuestras salas, y eso que las nominaciones de los Oscar se han dado a conocer esta semana. Pero no desesperéis, pensar que Cristiano ha tenido una semana como diecinueve millones peor que la vuestra.

Conformémonos con una como 'Creed II. La leyenda de Rocky', hecha para fans de Sylvester Stallone, ese hombre cuya calidad actoral queda muy lejos de su inteligencia (no es broma, tiene talento para otras facetas del cine). Aquí reverdece laureles boxeadores pero en forma de entrenador, y es que la edad no perdona.

Es la segunda parte del reseteo que hicieron a esta ya larga saga de Rocky, y que a veces ha tenido destellos de grandeza. Lo malo es que a mí las películas de boxeo me aburren.

Para los que les gustan las adaptaciones de novelas de éxito con raíces románticas llega 'El blues de Beale Street', que veremos cómo queda tras pasar por la mano del trasgresor director de 'Moonlight' (sí, la que ganó el Oscar a 'La la land' con el lío de los sobres y que nadie ha visto).

La historia de amor transcurre en los años setenta en Harlem, donde una pareja afroamericana tiene que enfrentarse a una acusación falsa de violación contra él, al tiempo que ella descubre estar embarazada. La lucha por demostrar la inocencia de él a pesar de la discriminación racial, es sobre lo que gravita todo este drama, que corre el peligro de cruzar la línea del dramón busca lágrimas.

El máximo atractivo (y único) de 'The old man and the gun' es que en teoría será la última oportunidad de ver a Robert Redford actuar, pues se retira. Uno de los hombres más guapos de su tiempo, y que en su cara refleja la crueldad del tiempo, deja las pantallas interpretando a un veterano delincuente que se fugó innumerables veces de prisión y cuyo último atraco lo cometió con 80 años (debía no creer en la sostenibilidad del sistema de pensiones). La película nos cuenta la persecución al que le sometió un policía del que despertó la admiración. Es como un 'Atrápame si puedes' pero sumando trienios a sus protagonistas. Por cierto, está basada en una historia real.

Ahora os voy a hablar de dos películas totalmente incompatibles, dedicadas a públicos diametralmente opuestos. La primera es del 'enfant terrible' del cine europeo, Lars Von Trier, un director que se cree más listo que sus espectadores y que en vez de buscar hacer buen cine se dedica a tratar de escandalizar como si fuera un niño de cinco años diciendo palabrotas. Eso es básicamente lo que hace en un recorrido por las atrocidades de un asesino interpretado por Matt Dillon en 'La casa de Jack'. El relato amable y empático del que os he hablado en la de Redford aquí se transforma en algo mucho más siniestro y menos real.

'Familia al instante' es la que no tiene nada que ver con la anterior. Es una película Disney sin ser de Disney, cine familiar amable, con mensaje y algunas risas. Un matrimonio interpretado por Mark Wahlberg y Rose Byrne se encuentra de pronto adoptando a tres hermanos, con todos los problemas de adaptación que eso supone, creando unas disfunciones que les convierten en una familia funcional. Sin pretensiones y sin ser molesta, siempre y cuando no te molesten los mensajes edificantes con mucho azúcar. No apta para diabéticos.

Os dejo con este par de delincuentes y el par de viejas glorias del cine volviendo a dar la guerra. Nos vemos ya en febrero (no pongáis esa cara, ya os he dicho que el tiempo más que pasar, aplasta). Que tengáis una semana de cine.