La Plata: «Viendo lo que se ha generado, vamos a hacer lo contrario» La Plata / Adriana Chávez García-Rendón La banda valenciana, revelación de la escena indie, llega a Murcia con nuevo EP recién grabado, que no publicado J. ALBARRACÍN Viernes, 8 febrero 2019, 01:03

Hace aproximadamente dos años de su formación y solo uno de la publicación de su único álbum hasta la fecha, 'Desorden'. Pero todo el mundo sigue hablando de La Plata, la banda valenciana compuesta por Diego Escriche (voz, guitarra), Patricia Ferragud (teclados), María Gea (bajo), Miguel Carmona (batería) y Salva Frasquet (guitarra). Y digo sigue hablando porque su irrupción fue tan meteórica como elogiada por una crítica ansiosa por encontrar nuevas perlas en el mar del más de lo mismo independiente. ¿Hay para tanto? No. ¿Merecen la pena? Sí. La suya es una propuesta plagada de canciones urgentes, algo lineales tanto en guitarras como en voz e influida por el post-punk y un pop deudor de la nueva ola de los primeros 80 españoles en su vertiente más oscura. Esta noche actúan en Murcia -ya estuvieron en el pasado Warm Up-, así que marco un teléfono y me los encuentro a todos juntos, ya que estos días andan grabando un nuevo EP. Manos libres al centro de la mesa, lo que equivale a un cierto caos inevitable. Les pregunto por la grabación. «Sí, esta semana estamos grabando un nuevo EP de cuatro canciones, tres nuestras y una versión». ¿De quién, si puede saberse? «De Décima Víctima, de la canción 'Detrás de la mirada'». Lo dicho, nueva ola en su onda más oscura.

La Plata da la sensación de moverse entre el 'todo nos da igual' y el 'nada escapa a nuestro control'. Cuidan mucho la estética, gracias sobre todo a la condición de diseñadora gráfica de María Gea. No queda claro si el reconocimiento les gusta o lo que les gusta es sorprender. «Este EP vamos a hacerlo un poco diferente. Viendo lo que se ha generado, pues estamos aprovechando para hacer un poco lo contrario. Hemos cambiado muchísimo todo, o sea, en el disco anterior está todo muy procesado, está todo grabado de una manera muy pop y este lo estamos haciendo en directo, de una manera bastante más cruda. Puede que perdamos a muchos seguidores de camino, pero tampoco pasa nada, igual ganamos otros».

La Plata Cuándo Viernes 8, a las 22.30 horas. Dónde Sala REM. Murcia Cuánto 10/13 €. Completan Sierra y Airon Jazz.

Saltos de alegría

De la interesante cantera underground valenciana son los que con más brío han sacado la cabeza. «Bueno, a nosotros se nos conoce en España pero hay artistas a los que conocen en todo el mundo. Quiero decir que a nosotros se nos ha conocido en el circuito indie, porque hacemos indie; pero hay grupos que hacen hardcore que se les conoce mucho más en el circuito hardcore o en el circuito post-punk». Las emociones que manejan en sus letras tienen un tanto de frustración, de desencanto. Evidentemente es algo personal pero, ¿también de algún modo generacional? «Pues yo creo que sí. Vamos, conozco a poca gente de nuestra generación que esté dando saltos de alegría. Me alegro por ellos, pero al final estamos todos viviendo estos años de locos. Para la gente de mi edad está siendo duro».