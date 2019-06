El Víctor Villegas recuerda las mejores canciones de Queen El artista italiano Piero Venery, durante un momento del espectáculo musical. / remember queen LA VERDAD Viernes, 14 junio 2019, 22:39

'Remember Queen', afirman los responsables de este espectáculo, «es un homenaje a Queen, a su música, y a la emblemática figura de su líder durante varios años, Freddie Mercury, en sus mejores momentos artísticos y musicales antes de su lamentable desaparición». «Un excelente recorrido -añaden- por muchos de los grandes éxitos que junto a Brian May, Roger Taylor y Jhon Dicon [los componentes de la banda británica] consiguieron a lo largo del tiempo con su música».

El espectáculo 'Remember Queen' se podrá disfrutar el domingo en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. La función, que repasa las canciones más conocidas de Queen, entre las que figuran 'Bohemian Rhapsody', 'I Want to Break Free', 'The Show Must Go On' y 'Don't Stop Me Now', emplea las coreografías y el vestuario exactos que en cada momento utilizaron Freddie Mercury y su banda.

'Remember Queen' Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia Cuándo: El domingo, a las 19.00 horas. Entradas: 25 , 30 y 35 euros.

El espectáculo se acompaña, además, de los vídeos originales de Queen, y cuenta con paneles luminosos y demás escenografia.

La tarea de suplir al cantante Freddie Mercury sobre el escenario la tiene el artista italiano Piero Venery, considerado «el mejor doble de Freddie Mercury del mundo».