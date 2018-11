Viaje sensorial al buen comer Una treintena de talleres acercan a los apasionados del arte culinario técnicas para una mejor y más sabrosa nutrición, y un recorrido por sabores y aromas del mejor producto PEPA GARCÍA Viernes, 9 noviembre 2018, 02:28

Cuando las cuestiones del paladar se convierten en una pasión y comer en un placer que hay que cultivar, MG se convierte en la cita ideal para dar rienda suelta al deleite y el fervor que hacen de la nutrición todo un arte.

Por eso, un año más MG apuesta por complementar la variada oferta gastronómica de la Calle de las Tapas, los 'showcooking' y clases magistrales de los chefs con mejor mano del territorio y los sublimes menús con Estrella y a cuatro manos con una amplia y variopinta paleta de talleres que ofrecen a los apasionados del arte culinario un viaje por la geografía regional, nacional e internacional con la cocina y los productos como guías.

El itinerario comienza en Bullas, con los vinos de la DO, en una cata dirigida por el sumiller oficial José Sánchez Alcaraz, que pondrá al descubierto el alma de los vinos de esta zona de producción. Los caldos no dejarán de tener protagonismo durante todas las jornadas de MG. De hecho, el sumiller Nariz de Oro Pedro Martínez dirigirá también esta tarde una cata para desvelar el alma de los vinos de la DO Jumilla, en un taller bautizado como 'Personas, paisajes y proyectos'.

Vinos de dulce

La tentación dulce llegará de la mano del campeón de los sumilleres de la Región, Javier Zapata Marquina, de Versos y Vinos, que propondrá maridajes para espíritus golosos, los que se darán como resultado de combinar las ocho creaciones ideadas para la ocasión por el maestro pastelero Juan Antonio Serrano y ocho vinos dulces de Francia, Italia, Alemania, Canadá, Portugal, Hungría y España; una bacanal de sensaciones para el paladar.

También en maridajes, diferencias y características de vinos profundizará David Lainez, de La Bien Pagá, que en este caso resolverá todas las dudas que puedan generar manzanillas y finos -vinos en rama, pasados, maduros,...- buscando el producto ideal para sacar el mayor partido a los sabores y aromas, tanto del vino como de lo que lo acompañe.

Recorrer el mundo de cata en cata es otra propuesta de la DO Jumilla, en la que el enólogo y profesor de vinos internacionales Joaquín Gálvez Bauzá pondrán en valor las bodegas jumillanas al enfrentar sus caldos a los de Burdeos, California, Australia y La Rioja. Una pugna por el universo de los 'tintos' en la que el Jumilla se bate el cobre con claras aspiraciones a vencer. Con Blas Cerón, los amantes de los blancos también harán una 'tourneé' por los viñedos de Chardonay, Riesling, Sauvignon blanc, Chenin blanc, Semillon,... descubriendo la contundencia de Borgoña, la refrescante acidez del Palatinado o el exotismo de Malrborough.

De castañas a rubias

Si son más de cerveza que de vino, no se desanimen, MG ha pensado en todo y ofrece un taller para que aprendan a elaborar su propia cerveza artesana: una receta sencilla para hacerla en casa que les ofrecerá Siul Herrero de Cervezas Yakka. Y sus gustos van más allá, no pueden perderse la propuesta de Eva e Irene López, del restaurante jumillano De Loreto, en el que tendrán la oportunidad de probar bebidas fermentadas artesanales como la hidromiel o la sidra de pera que elaboran para su restaurante, con platos y alimentos «basándonos en el maridaje molecular», adelantan.

Además, no podía faltar la Estrella más murciana, la de Levante, de la que, con la chef Ester Cánovas y el asesor cervecero Héctor Pastor, combinarán Verna, Clásica y Punta del Este con seis platos de Gastrobeer.

Antes de pasar a los cócteles y bebidas espirituosas habrá que comer algo, para que se asiente bien en el estómago. Y nada mejor que acompañarlo con buenos 'Panes de Masa Madre', una elaboración en la que los pupilos asistentes estarán guiados por Raúl García.

Cocinas del mundo

Desplazarse a Japón a través del sushi y su elaboración es otra de las opciones, tanto de la mano de María Dolores Baró, de Seguramente Sí, como de Joaquín Robles, de La Trastienda. El punto exacto para la cocción del arroz, la elección del alga más apropiada, el corte de los ingredientes, los condimentos y las técnicas para su perfecto montaje estarán al alcance de quienes deseen aprenderlo.

De la mano del ceviche, un plato que gana adeptos y en el que pescados, mariscos y moluscos se cocinan mediante maceración, podrán cruzar el charco y trasladarse a América Latina. En este itinerario que conducirá Sebastián López, de Drama, conocerán desde las técnicas básicas y los ingredientes, hasta las recetas, los cortes del pescado y la preparación de la leche de tigre para convertirse en auténticos expertos del 'Ceviche 2.0'.