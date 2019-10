David Bisbal: «El verdadero éxito es que el público siga a tu lado» El cantante almeriense David Bisbal. / Javier OcaÑa El artista interpretará los adelantos de su próximo trabajo discográfico, que verá la luz a final de año NATALIA BENITO Viernes, 4 octubre 2019, 02:42

Con más de 80 premios internacionales y tres Grammy Latino en su haber, David Bisbal hace ya tiempo que dejó de ser solo el más beneficiado -a pesar de que Rosa fuera la ganadora- de la primera edición de 'Operación Triunfo'. Ya han pasado 17 años de aquello y el artista, con una carrera imparable, se encuentra sumido en el 'Tour 2019', una gira con la que ha pasado por México, Chile, Francia, Bélgica, Suiza y España, donde finalizará con los conciertos de Murcia -esta noche- y Bilbao para retomarla en diciembre por Latinoamérica. «Hemos pasado por recintos tan íntimos y emblemáticos como el Olympia de París y una vez más en el Teatro Real de Madrid, hasta lugares de grandes aforos, como ocurrirá en la plaza de toros de Murcia», comenta el almeriense, sumido en la preparación de su próximo disco, que saldrá a final de año y del que ya se conocen algunos temas. Entre ellos, estarán las colaboraciones con Alejandro Fernández -'Abriré la puerta'- o Sebastián Yatra -'A partir de hoy'-.

David Bisbal Dónde Plaza de Toros. Murcia Cuándo: Viernes a las 22.00 horas Entradas: 49,50 euros.

-Su estilo de música ha ido evolucionando hacia otros ritmos, más allá de los latinos. ¿Cómo será su nuevo trabajo discográfico?

-Creo que todo el mundo puede hacerse una idea viendo algunas de las canciones que formarán parte del mismo, y que son los 'singles' que hemos trabajado en este último año y medio y que tan buena acogida han tenido. Además, habrá muchos temas en los que cantaré en solitario, con una propuesta en la que trataremos de volver a nuestros sonidos originales, los ritmos latinos, pero siempre con influencias de otros estilos y géneros musicales. Las sorpresas se desvelarán muy pronto. También habrá espacio para canciones más difíciles de cantar, precisamente para buscar esa variedad en el disco.

-Entre sus temas más escuchados en Spotify aparecen algunos de su primer disco, como 'Dígale' o 'Ave María', ¿siguen sonando en los directos?

-Por supuesto, esas canciones nunca faltan. Hemos conseguido un repertorio muy variado y con un gran equilibrio entre canciones rápidas y bailables con baladas más íntimas. Están 'Dígale', 'Ave María', 'Bulería', 'Mi princesa'... creo que la gente no echará de menos ninguno de los temas de siempre.

-Han pasado 17 años de 'Operación Triunfo'. Entonces muchos de los artistas les consideraban intrusos en su mundo. ¿Cuándo cree que empezaron a reconocerle su trabajo?

-Tengo una gran cantidad de amigos entre mis compañeros de profesión, y quizá porque todo fue muy deprisa al principio y enseguida empecé con mi carrera en solitario yo nunca he tenido esa percepción. Creo que todos sabemos valorar cuando algo se consigue con esfuerzo, trabajo y dedicación.

-Desde su percepción, el éxito se consigue con esfuerzo, pero, ¿el talento se puede suplir con trabajo?

-El talento tiene que estar ahí, no cabe duda, pero en cualquier ámbito de la vida, no solo en la música, si ese don con el que gracias a Dios has nacido no eres capaz de perfeccionarlo, al final acaba perdiéndose.

-Ha recibido un amplio número de galardones y reconocimientos. ¿Los premios son garantía de éxito?

-Los premios son un modo de que, a nivel profesional, se reconozca tu trabajo, y siempre me siento orgulloso y agradecido de cada uno de los que he recibido. El que diga que no le importan los galardones creo que en el fondo no lo piensa. A todos nos gusta que nuestro trabajo se vea valorado, y ese es un modo de que uno mismo vea que está haciendo las cosas bien. Pero yo siempre digo que al final el verdadero éxito y el premio más importante es que el público siga a tu lado con cada nuevo proyecto, que te siga mostrando su respeto y su cariño y que siga apoyándote en cada concierto y con cada nueva canción o disco. Ese es el verdadero éxito.

Los pies en el suelo

-Participa como 'coach' en 'La Voz Kids'. ¿Cree que los niños están preparados para emprender una carrera musical?

-Los niños son sorprendentes. Es alucinante la capacidad que tienen para entender y procesar todo. En ese sentido nos llevan a los adultos un mundo de ventaja. Son capaces de asimilar con toda naturalidad cualquier consejo y ponerlo en práctica. Claro que pueden estar preparados, pero lo fundamental es que la gente que los rodee lo esté también. Es un mundo muy difícil, en el que es fundamental mantener los pies en el suelo, dar cada paso con total tranquilidad y siempre, y más a sus edades, dejándose guiar y teniendo claro que el esfuerzo y el trabajo son las claves para desarrollar todo el talento que tienen dentro.

-¿Les ayudan a gestionar la popularidad?

-Eso tratamos y, sinceramente, creo que lo conseguimos. En 'La Voz Kids' se vive un ambiente muy especial. En el equipo de 'coaches', además de llevar ya unos cuantos años en esto, todos somos padres o tíos. Nos encantan los niños y eso se nota. Uno de los mensajes que siempre tratamos de transmitirles es que todos son ganadores solo por el hecho de estar ahí, que hay relativizar mucho el quedar primero o no, que lo más importante es que se lo pasen bien, se diviertan y aprendan, que es lo que tienen que hacer a su edad.

-Con un corazón tan ligado a Almería y al Mediterráneo, ¿cómo vivió la catástrofe de la DANA en España?

-Con una inmensa pena. Por supuesto, que afectara a mi tierra, Almería, de donde además era una de las personas que falleció, hizo que me tocara más de cerca, pero la misma sensación sentí de frustración y dolor por las personas fallecidas en cada uno de los lugares por los que pasó la tragedia. Las pérdidas materiales son terribles, pero cuando además hay pérdida de vidas humanas eso se convierte en una catástrofe aún mucho mayor. Todo mi ánimo y mi fuerza para los afectados.

-En pocas ocasiones muestra su posicionamiento político; sin embargo, afirma seguir de cerca la actualidad. ¿Le preocupa España?

-Sigo con atención la actualidad de nuestro país y me preocupa el momento que estamos viviendo. Creo que este es el momento en el que debemos poner cada uno de nuestra parte para avanzar. Somos un país con una enorme capacidad de trabajo, lleno de talento en nuestros jóvenes, con un montón de recursos que debemos aprovechar.

-En su último trabajo, 'Hijos del mar', dedicó una canción al drama de los refugiados. ¿Por qué no llegan soluciones para este problema?

-Quiero pensar que si no llegan es porque es un problema realmente difícil de solucionar. El drama humano que supone la crisis de los refugiados es una lacra que debería hacernos pensar mucho más a todos, y a nuestros dirigentes destinar más recursos para solucionarlo. No solo en nuestro país, en todo el mundo.