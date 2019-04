Morgan: «Nos vale con seguir currando» Integrantes del grupo Morgan. / El Norte de Castilla La banda nacional del momento festeja en Murcia los cinco Premios MIN obtenidos el pasado mes de marzo JAM ALBARRACÍN Sábado, 20 abril 2019, 09:45

Decir que Morgan ha sido la sensación de la temporada resulta una obviedad no por ello menos reseñable. Sus seis nominaciones y cinco galardones obtenidos el pasado mes de marzo en los Premios de la Música Independiente (MIN) han sido una pasada, pero en realidad no deja de ser la constatación de una carrera todavía breve pero continuamente ascendente. Su bien elaborada mezcla de rock, pop y soul y sobre todo el carisma vocal de su cantante, Nina de Juan, han ejercido como escalera mecánica. Dos álbumes -'North' (2016) y 'Air' (2018)- y una gira interminable de elogiados directos obraron el milagro. Aprovechando su concierto, el lunes en el TCM, felicitamos a Nina. Por teléfono.

-¡Vaya tela, enhorabuena!

-Muchas gracias. La verdad es que no lo esperábamos para nada, ni las nominaciones ni los premios. Todo ha sido progresivo, pero es una pasada.

-Supongo que sienta de maravilla, en cualquier caso.

-Sí, totalmente. Todo tipo de reconocimiento, de apoyo y de cariño que recibimos de todo el mundo, tanto del público como de la prensa o esto de los premios, se recibe con mucho agradecimiento.

-El crecimiento de Morgan ha sido continuo hasta ahora. ¿Dónde puede estar el techo?

-Pues no tenemos ni idea, pero nosotros esperamos por lo menos que se mantenga. Tampoco tenemos mucha ambición por llegar mucho más arriba, simplemente nos vale con poder seguir currando muchos años, ¿sabes? Así que con que no decaiga, nosotros estamos contentos.

-La canción 'Another road' habla del viaje, de espacios abiertos, de conocer nuevos lugares... ¿Es Morgan?

-Sí, totalmente. Y además, justo cuando escribí esa canción, que estábamos terminando la primera gira, con la que no contábamos, fue maravilloso poder vivir eso y está siendo maravilloso poder seguir viajando, poder seguir girando y poder seguir conociendo todos estos sitios y viendo las caras que vemos en los conciertos. Es maravilloso, una gozada.

-Para 'Air' quizá no hubiera presión, pero está claro que las expectativas de cara al tercer álbum van a ser altas. Va a haber mucha gente esperando ese disco. ¿Es un problema o una bendición?

-Bueno, la verdad es que ni nos hemos planteado todavía qué vamos a hacer, así que por ahora estamos tranquilos. Siempre nos lo hemos tomado con mucha calma. Es cierto que saber que hay gente esperando lo que vas a hacer es una sensación que mola, a nosotros nos anima. También es cierto que somos bastante... a ver, lo que no depende de nosotros no lo contabilizamos como un factor, nosotros haremos el trabajo como siempre, intentaremos que salga lo más acorde posible a nuestros criterios, y si gusta, pues mejor [ríe].

-Compone fundamentalmente usted. ¿Cómo suele ser el proceso?

-Sí, es así. Yo traigo una idea y se la enseño a los chicos. Y luego ya en el local es cuando la empezamos a vestir un poco, a retocar y tal. A destrozarla, vaya [ríe].

-Hace unos meses hizo con Nunatak 'Aún respira', en una de sus 'sesiones valientes'. ¿Buena onda?

-Pues sí, inmejorable. Por lo menos desde mi lado. Les conocí el año pasado, habíamos coincidido ya alguna vez, pero creo que fue en el BBK donde ya estuvimos hablando y la verdad que fue muy guay. Yo soy superfan suya, tengo admiración por lo que hacen, y cuando dijeron de contar conmigo, la verdad es que me hizo mucha ilusión. Solo espero que se hayan quedado contentos con el resultado.

MORGAN EN MURCIA Cuándo Lunes 22, a las 21.00 horas Dónde Teatro Circo Murcia (TCM) Cuánto 18/22 € Abre DePedro

-¿Cuidan las redes sociales?

-No. Nuestras redes sociales las tenemos para informar. Intentamos que estén actualizadas, pero poco más.

-¿Se siente más cómoda cantando en inglés o en español? Supongo que la lógica aconseja ir hacia el castellano.

-Uy, no, no... A ver, es que esto no va por lógica. Yo cuando me siento al piano me pongo a cantar en inglés. Estoy a gusto con los dos, eh. Al principio me costaba cantar en castellano porque no estaba acostumbrada, en casa siempre he escuchado música de fuera, entonces al principio sí me costaba un poco porque me encontraba rara. Ahora me siento bastante cómoda con los dos idiomas, lo que pasa es que a la hora de componer es cierto que influye mucho todo lo que he escuchado desde pequeña, y el 90% era en inglés. Supongo que, aunque pueda parecer contradictorio, mi idioma musical natural es el inglés.

-¿Tener éxito aporta libertad, en el sentido de no tener que depender de la repercusión de las canciones?

-A nosotros, sí. Dentro del éxito relativo que tenemos es el público el que te da libertad. La gente que viene a los conciertos, el que compra discos, el que pone comentarios, quien te saca una crítica, la gente que hace crónicas, los que escriben artículos..., es lo que nos da aire para que podamos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Puede que llegue el momento en el que no, pero por ahora somos bastante libres y queremos cuidarlo. Valoramos mucho que esto sea así.