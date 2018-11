Un turista visual entre dos siglos Carga de mineral de hierro en el puerto de Águilas, 1903. / GUSTAVO GILLMAN / ARCHIVO El trabajo, la familia, el paisaje y la vida cotidiana en la Región forman parte de la colección del ingeniero inglés y fotógrafo amateur Gustavo Gillman MANUEL MADRID Viernes, 16 noviembre 2018, 23:18

Gustavo Gillman es un descubrimiento para muchos aficionados a la fotografía que están pasando estos días por el Archivo Regional, uno de los templos del saber de la Consejería de Cultura, cuyos fondos son ciertamente un tesoro invaluable, sobre todo para la reconstrucción de la memoria de los siglos pasados.

Inauguración de la estación de Águilas. 1890. / g. g.

'Ingeniero en imágenes. Fotografías de la Región de Murcia (1889-1912)' es el título de la exposición incluida en el ciclo 'Miradas desde el Archivo', bajo la dirección de Rafael Fresneda Collado y comisariada por Fernando Vázquez Casillas y Javier Castillo Fernández. En ella vamos a encontrar solo una parte -65 imágenes- del ingente fondo fotográfico y documental de Gustavo Gillman en el Archivo Regional. Este ingeniero aficionado a la fotografía, según cuenta Javier Castillo en la aproximación biográfica, fue el último hijo del matrimonio formado por Robert Gillman, empresario dedicado a la importación de vinos y a las explotaciones mineras, y Caroline Bovet, hija de un importante comerciante relojero suizo afincado en Londres. Gustavo vino al mundo en el centro de Londres, en el barrio de Westminster, el 15 de junio de 1856. Su hermano Federico fue una gran influencia en su vida; era once años mayor que él, egresado como geólogo e ingeniero de minas en Friburgo (Alemania) y con inclinaciones intelectuales y científicas, y vivía en España, a donde vino Gustavo a verlo en varias ocasiones, dado que trabajaba en las minas de Linares. Allí viene a instalarse Gustavo en 1875. Tuvo 11 hijos con una malagueña, María del Rosario Sirvent. En 1889, según recuerda Castillo, fue contratado por la empresa The Great Southern of Spain Railway Company Limited, concesionaria de la línea férrea de Murcia a Granada, para supervisar las obras. Vivió varios años en Águilas, justo cuando se construye el embarcadero de El Hornillo.

Gustavo Gillman Qué Exposición sobre el ingeniero y fotógrafo Gustavo Gillman, en el Archivo General de la Región. Dónde: Avda. de los Pinos, 4, Murcia. Cuándo: Hasta el 28 de diciembre de 2018. Horario: Lunes y martes, de 8.30 a 20.00. Miércoles, jueves y viernes, de 8.30 a 14.30. Entrada libre.

Los comisarios han reunido paisajes, monumentos, obras públicas y personajes populares captados con sus cámaras fotográficas, que le procuraban una satisfacción como pocas (la pintura y la astronomía). Además de diarios, cartas y objetos personales cedidos. Participó en numerosos concursos en Inglaterra, y colaboró con publicaciones científicas.

Apertura de El Empalme de Almendricos (Lorca). 1890. / g. g.

Viajó ampliamente por España y Europa. Entre sus destinos destaca Brasil, donde desempeñó el cargo de superintendente del ferrocarril de Victoria a Minas Gerais. Falleció en 1922 en Petrópolis (Brasil), donde fue enterrado. El testimonio gráfico -la exposición irá después a Águilas- acredita que fue, de verdad, tal vez sin imaginarlo, un reportero gráfico de su época, aportando su original punto de vista de lo que llamaba su atención, desde paisajes vírgenes como las Salinas de San Pedro y La Manga del Mar Menor, a acontecimientos, como inauguraciones de estaciones, y escenas campestres y populares de la Región, de entre el millar de negativos, diapositivas y copias en papel que custodia el Archivo.