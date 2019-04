Tributo a Dire Straits Los 7 músicos que participan en el homenaje. / LV Música. Teatro Villa de Molina. Molina de Segura. 10 de mayo, 21.00 horas. 6 euros con el cupón Oferplan LA VERDAD Murcia Martes, 30 abril 2019, 11:34

The dIRE sTRAITS Connection rinde tributo a una de las bandas de rock más importantes del mundo: Dire Straits, con el objetivo de recrear fielmente su sonido original y el particular ambiente de sus directos. La formación presenta 7 músicos de primera clase y experimentados, además de la colaboración en la Pedal Steel Guitar del reconocido Santiago Campillo de Juan, que hacen de esta banda un valioso y reconocido tributo. Se puede conseguir un cupón de descuento del 25% en Oferplan.

Un recorrido por los legendarios éxitos de la mítica banda británica que nos transportará en el tiempo, y llevará, no solo a aquellos que vivieron sus años gloriosos, sino también a los más jóvenes, a disfrutar de un espectáculo lleno de nostalgia, reviviendo el genuino sonido Dire Straits y calidad musical de sus míticos temas: Romeo & Juliet, Tunnel Of Love, Money for Nothing, Brothers in Arms, Sultans of Swing, y un largo etcétera.