Tres piezas de Robert Frank en la Sala Negra Exposición. Sala Negra del Puertas de Castilla, Murcia. Hasta el 7 de julio LA VERDAD Murcia Domingo, 16 junio 2019, 16:45

Hasta el 7 de julio se podrán ver en la Sala Negra del Puertas de Castilla tres de las piezas más extrañas del fotógrafo y cineasta suizo Robert Frank, realizadas en la década de los 70. En concreto, se podrá disfrutar de 'About me: a musical' (30' 1971), 'S-8 Stones Footage from Exile on Main St.' (8' 1971) y 'Keep Busy' (44' 1975). El 7 de julio es el último día para ver la muestra que abarca formatos que van del cine pseudo documental a la road-movie.