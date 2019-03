Amapola, Piano Bar y Bar 37, tres en uno Mesa de postres en uno de los espacios que ofrece el complejo. / la manga club Amapola, Piano Bar y Bar 37 son tres espacios distintos en su oferta, en el ambiente y en el momento que se recomienda visitar, pero todos especiales SERGIO GALLEGO Viernes, 29 marzo 2019, 23:46

Pasar un fin de semana en La Manga Club es algo que deberíamos hacer una vez al año, por lo menos. De entrada, siempre que busquemos tranquilidad, terrazas al sol o practicar con el hierro cinco, es una de las primeras opciones de retiro espiritual de la Región, pero lo que se cuece en esta gran urbanización de público principalmente extranjero va más allá. Desde el minuto uno, nos invade un áurea de viaje, de vacaciones de verano o Semana Santa, que parece transportarnos a otro tiempo. El gran número de alemanes, ingleses, franceses y demás vecinos europeos con los que te encuentras a cada paso que das y, sobre todo, una gastronomía perfectamente adaptada al paladar extranjero, brinda la oportunidad de apretarte un desayuno inglés a cuarenta y cinco minutos de la plaza de las Flores en un entorno ideal.

De hecho, esta es mi primera toma de contacto con la oferta gastronómica de La Manga Club. El bar 37 está en la primera planta de un edificio del campo de prácticas de uno de los campos de golf del complejo. En la terraza uno puede estar toda la mañana viendo cómo los inexpertos golfistas de edad avanzada intentan sacar bolas del búnker mientras das cuenta de un plato combinado de bacon, tomate y huevos a la plancha, salchichas típicas inglesas y alubias con tomate con unas rebanadas de pan de molde tostadas y salsa agriácida que, por lo visto, vuelve locos a los turistas.

Amapola. La Manga Club (Cartagena) Dónde: Amapola. Hotel Príncipe Felipe. Urb. La Manga Club. Cartagena- Tlf. 968 331 260 Horario: solo cenas a la carta. Autoservicio domingos mediodía. Precio: 34 euros por persona con una copa de cava incluida.

Por la noche es el turno del Piano Bar. Sandwiches, hamburguesas y ensaladas muy bien servidas y realmente contundentes. Alrededor, música es en directo, una televisión que emite partidos de golf sin cesar y, no me pregunten por qué, un señor jubilado que se sube al negro piano de cola cada tres canciones a bailar. Al principio impresiona, pero a la quinta vez ya estás totalmente tranquilo de que el piano no se va a hundir. Muy buena la hamburguesa.

Pero gastronómicamente, lo realmente significativo de estos tres locales de La Manga Club es el 'brunch' -autoservicio- que ofrece el principal restaurante del hotel, Amapola, los domingos al mediodía -el resto de días, solo noches a la carta-. La oferta es inabarcable en cada una de las estaciones que se presentan en pequeños bocaditos. Ensaladas; platos fríos -salmón con eneldo, langostinos cocidos, sushi, quiche, boquerones en vinagre, fiambres o tortilla de patatas-; platos calientes como lomo de ternera a la parrilla con pudding y salsa gravy o pierna de cordero con salsa de rábano y menta; principales, tales como cazuela de marisco, espaguetis, sopa y verduras al vapor y un carrito de postres a base de dulces y frutos rojos.

Buen salmón marinado, selección de quesos y ensaladas variadas, en las que se disponen una buena cantidad de aliños. Interesante el salpicón, a pesar de ser ofrecido en cucharitas de plástico como se hiciera hace diez años en la cocina más refinada. Estupendo bonito con tomate -muy- maduro, jamón de pato y suave y delicada quiche a los cuatro quesos, aunque el estupendo servicio de camareros del restaurante me ofrece una buena fuente de gambas al ajillo con el puntito justo de picante que me hace pedir doble de pan. Macarons de fresa, tarta de la abuela, profiteroles y fresones, además de una puntita de una estupenda tarta de limón para cerrar el baile. Un poco de aquí, otro de allá, y la tranquilidad de que comas lo que comas, el precio no variará. Y, eso sí, con vistas a la tranquilidad.