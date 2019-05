Timadoras, pokémon y vaqueros

Títulos de crédito

Estamos en elecciones (otra vez), así que con la oportunidad que me caracteriza aquí van unas cuantas recomendaciones de películas. Casi todas son de Estados Unidos, pero no por una querencia especial mía, sino porque son los que más y mejor lo han reflejado en su show business de siempre, recientes ejemplos televisivos son 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' o 'House of Cards'.

Para aprender cómo funciona la política americana nada mejor que ver la didáctica 'Tempestad sobre Washington' (1963) o la idealista 'El Presidente y Miss Wade' (1995) con los diálogos más rápidos desde las screwball comedy. Los españoles nos hemos decantado más por la parte de la trastienda de la política en 'El Diputado' (1978), por lo menos hasta que llegó la corrupción y su magnífico relato con 'El Reino' (2018).

Pero para los descreídos de la política, aquí va una lista sin filtro: 'La cordillera' (2017), 'Los idus de marzo' (2011), 'El vicio del poder' (2018), 'El candidato' (1972). Feliz campaña a todos.