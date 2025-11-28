The Waterboys vuelven a Murcia

Alberto Frutos Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

De acuerdo, 'Life, Death and Dennis Hopper', el decimosexto trabajo discográfico de su extensísima trayectoria, no es la obra más inspirada de The Waterboys. De hecho, bueno, puede que esté entre los puntos más flojos de la carrera de la formación liderada por el carismático Mike Scott.

The Waterboys Cuándo Sábado, a las 22.00 horas.

Dónde Sala Mamba. Murcia.

Cuánto 40 €.

Y eso que hablamos de más de una veintena de composiciones que cuentan con colaboraciones de, atención, Steve Earle, Barny Fletcher, Bruce Springsteen, Fiona Apple, Taylor Goldsmith (Dawes) y Anana Kaye. Casi nada.

¿Afecta eso de alguna forma a la alegría que uno siente sabiendo que existe la posibilidad de reencontrarse con esta emblemática banda este sábado? En absoluto. Y es que, más allá de los temas de su álbum más reciente, el actual repertorio del grupo en directo recupera un buen número de clásicos de alguno de sus trabajos fundamentales, con 'This is the sea' y'Fisherman's Blues' a la deslumbrante cabeza. Solamente por eso, queda justificado el precio de la entrada.